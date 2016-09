El alcalde de Alicante demanda a la madre que le acusó de llevar a sus hijos al colegio en coche oficial

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha anunciado que ha presentado este jueves una demanda contra una vecina que en la red socialTwitter le acusaba de utilizar el coche oficial para llevar a sus hijos al colegio. Al parecer, el vehículo del ayuntamiento con chófer se desplazó al Liceo Francés, en El Campello, para recogerle a él después de dejar a los menores en el centro educativo.

Echávarri ha confirmado ese extremo a los medios este jueves en el Colegio Público de Educación Especial El Somni, dentro del recorrido por varios centros con motivo del inicio del curso escolar, en el que también ha participado la concejal de Educación, Maria José Espuch.

El primer edil ha insistido en que los 'tuits' son "radicalmente falsos" por lo que llevará estas afirmaciones ante los tribunales para que decidan si su honor y el de sus hijos "fue lesionado".

@CsAlicante_C ahora quiere utilizar la justicia q la pagamos todos para ponerme una denuncia falsa! Lo he visto señor @gechavarri — Marisa Abad (@abad_marisa) 7 de septiembre de 2016

No obstante, antes de la querella o acción civil está el acto de conciliación, aunque ha asegurado que si no se retracta llegará "hasta el final". Al respecto, ha señalado que sus hijos de 3 y 7 años "no saben nada como para que los metan en un debate político y en unos 'tuits' falsos".

Contratas en secreto

Por otra parte, preguntado por la postura de Guanyar Alacant de no apoyar la licitación de las contratas municipales aprobadas el pasado martes por la Junta de Gobierno, el alcalde de Alicante ha manifestado que "los debates en la junta por imperativo legal son secretos", y ha añadido que él respeta la ley.

En cuanto a la licitación del concurso para la adjudicación de la limpieza de colegios y dependencias municipales, Echávarri ha apuntado que se votará en la próxima junta, ya que el portavoz municipal, Natxo Bellido, le pidió retrasarlo para su estudio.

En ese sentido, la concejal de Educación, María José Espuch, ha aclarado que Compromís necesitaba "tiempo" para preguntar al Comité de Empresa de la contrata de limpieza de colegios si les afectaba en algo la aplicación de la jornada continua en los centros para poder tomar una decisión.

En otro ámbito de cosas, preguntado sobre el caso de tuberculosis en la sala de Exposiciones de la Lonja del Pescado de Alicante, el alcalde ha contestado que "hasta ayer no había ningún afectado más" y que ninguna persona había compartido espacio con el enfermo detectado. Además, ha recalcado que se ha aplicado el protocolo oportuno.