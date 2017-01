«La Mejor Canción del Mundo» es un viaje a través del tiempo en forma de canciones. Un espectáculo con el que disfrutar, reír, emocionarse e incluso reflexionar en la noche del doingo 29 de enero.

La compañía valenciana Ornitorincs propone una aventura dirigida por Jaime Pujol en la que dos hombres y una mujer se despiertan encerrados en una desvencijada cámara subterránea en la que se encuentra, ocupando el centro de la sala, un impoluto piano de cola. Ante el desconcierto de los tres personajes, que no saben cómo han llegado a esa situación y buscan desesperados una salida que no existe, se encuentran con un individuo enmascarado y voz distorsionada que les insta a participar en un «juego»: componer y cantar la mejor canción del mundo en menos de 24 horas. En caso de no hacerlo, morirán.

Este es el punto de arranque de «La Mejor Canción del Mundo». A partir de aquí, los personajes pelearán por conseguir librarse de la muerte con escenas trepidantes, llenas de humor, intriga y mucha música. Las sorpresas en el escenario dan giros de guión a una trama en la que el espectador llega a introducirse y formar parte de ella.

El show tendrá lugar el 29 de enero a las 20.30 horas. Compra de entradas aquí.