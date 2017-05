La agencia digital valenciana Nectar celebra doce años en la vanguardia del diseño interactivo

La agencia digital Nectar, pionera a nivel europeo en el campo del diseño interactivo y la comunicación digital, celebra este jueves 25 de mayo el duodécimo aniversario de su trayectoria, avalada por más de una decena de premios nacionales e internacionales.

Lois Jeans, Manpower, Acción Contra el Hambre, The vNews - el portal de noticias de San Francisco (EE.UU.) - o la empresa sueca de seguridad Intrasenze son algunas de las empresas e instituciones cuyo branding digital ha corrido a cargo de Nectar durante estos años, recabando por el camino reconocimientos como Sites of the Day en Awwwards y FWA, ADCE Awards, Premios Laus, Premios ADCV o Premios la Lluna.

Fundada en 2004, en una época en la que no existían los smartphones y las webs todavía se creaban con Dreamweaver y Flash, Nectar ha ido siempre un paso por delante de los tiempos, adaptando las nuevas tecnologías (como el VR o el video 360) a la construcción de identidades corporativas y la creación de productos digitales como aplicaciones móviles y webs interactivas. Hoy en día son uno de los principales referentes dentro de un sector en permanente cambio, y en donde el diseño de interfaces y la experiencia de usuario (UX / UI) ganan cada vez más peso frente a las herramientas tecnológicas. “Doce años en el mundo digital equivale a un siglo en cualquier otro sector”, apunta Javier La Casta, uno de los socios de la agencia.

Otra de las actividades paralelas de Nectar es la labor docente y la difusión del conocimiento en el campo del diseño interactivo y el marketing digital. Desde 2010, sus socios compaginan el trabajo en el estudio con su faceta como profesores en diversas licenciaturas y másteres; la participación en conferencias y mesas redondas como Brief festival o Play-Restart, y la organización de eventos como la premiere del documental Design Disruptors.

Fueron además fundadores de Pixel Attack, el primer encuentro de creación digital y nuevos medios de la Comunitat Valenciana, convertido hoy en un espacio de encuentro entre profesionales del entorno digital.