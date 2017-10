Debate El adoctrinamiento con símbolos catalanistas en centros educativos llega a las Cortes Valencianas El PP alerta de la proliferación de casos y el conseller Marzà defiende que los profesores enseñan con «libertad»

La proliferación de símbolos catalanistas en centros educativos de la Comunidad Valenciana para el adoctrinamiento de estudiantes ha sido ya objeto de debate en las Cortes Valencianas con las quejas del PP y Ciudadanos, mientras el conseller de Educación, Vicent Marzà, niega que se produzca y ha defendido que los profesores enseñan «con libertad y justicia».

Los dirigentes autonómicos populares han incidido en que se siguen tolerando las alusiones a unos inexistentes «países catalanes» y han alertado de que los centros "se están llenando de elementos catalanistas" y existen denuncias de familias al respecto. Su diputada Beatriz Gascó, en el pleno de las Corts sobre las medidas del Consell para retirar la agenda escolar distribuida en algunos centros de enseñanza alicantinos "con topónimos en catalán y un mapa de los Països Catalans", ha lamentado que Marzà se haya tomado este tema "a la ligera, apelando a la libertad y a la pluralidad", valores positivos, ha dicho, pero que tienen como límite la legalidad e ir en contra de la Constitución y del Estatuto "es un delito".

"Es su responsabilidad condenarlo, investigarlo y sancionarlo", ha incidido ante el conseller, al que ha pedido no encubra estas acciones porque "eso no es libertad, es utilización de los niños para sus intereses partidistas y políticos".

De hecho, tal como publicó ABC, un mapa con ese epígrafe y ninguna información de tipo lingüístico está colgado junto a la pizarra del IES Derramador de Ibi (Alicante).

También en esta provincia, el partido de Albert Rivera ha denunciado que en otro centro de Secundaria, el Figueras Pacheco, hay «una exposición que habla de la Comunidad Valenciana como territorio perteneciente a los països catalans».

Cruce de reproches

Por su parte, el conseller Marzà ha defendido este miércoles que los docentes valencianos educan a los alumnos "en la libertad y en la justicia" y no en el adoctrinamiento, ante las críticas del PP,

Al respecto, Marzà ha comenzado su respuesta asegurando a Gascó que "no puede venir aquí como si no pasara nada" porque "más que pedir explicaciones debería darlas" en referencia a su pasado laboral en la Conselleria de Educación. Además, ha dicho a la bancada del PP que "viendo lo que ha pasado esta semana, lo que ha dicho Fiscalía, ustedes no tendrán tanta bandera para tapar tanta vergüenza".

Gascó ha señalado ante la acusación del conseller de que mintió en sede parlamentaria sobre su pasado laboral que le invita a llevar esta cuestión al juzgado y si lo archivan o se determina que no ha metido "se va a su casa y se acaba el problema". A su juicio, intenta "desviar el foco para tapar sus vergüenzas" y ha incidido en que la Comunitat no es "una sede de Cataluña y usted es responsable de esta situación vergonzosa en la Comunitat Valenciana".

El conseller ha indicado sobre la pregunta que "pensar de otra manera no es un delito" y ha indicado que la ley establece que los centros, en el ejercicio de su autonomía didáctica, son los encargados de adaptar los libros de texto y demás materiales" a utilizar.

Asimismo, ha recordado que un Real Decreto de 1998 establece sobre la supervisión que "cuando se detecte contenido presuntamente constitutivo de un delito, no de pensar diferente, el Ministerio de Educación dará cuenta al Ministerio Fiscal y, en tanto no resuelta la autoridad judicial, adoptará medidas" que le correspondan conforme al derecho.

En todo caso, Marzà ha recordado que los libros de texto que se utilizan ahora, los inspectores y los maestros son los mismos que cuando gobernaba el PP y no educan en el adoctrinamiento, por lo que ha lamentado esa "falta de respeto". Además, ha ironizado al indicar que en todo caso adoctrinarían "en libertad, justicia, serenidad y, sobre todo, en buena educación, cosa que algunos deberían aprender".