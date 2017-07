El accidente mortal de Viveros desata la Â«guerraÂ» en el Gobierno de Joan RibÃ³

La concejala de Protección Ciudadana de València, Anaïs Menguzzato, reconoce estar "dolida" con el edil de Cultura Festiva, Pere Fuset, por "desviar la atención" y "apuntar a la Policía" con motivo del accidente donde murió un trabajador en Viveros y que, ha dicho, él conocía desde el jueves 29.

En declaraciones a EFE, Menguzzato ha negado un problema de comunicación en la Policía Local, ha recriminado a Fuset haber "puesto en duda" la labor del intendente general y ha defendido que los agente cumplieron su protocolo: hacer el atestado y comunicar el accidente a la Policía Nacional y a la autoridad judicial.

"El único problema real que tenemos y, por ello, mi sorpresa por la rueda de prensa de Fuset (de ayer) es que una persona ha muerto fruto de un accidente laboral. Lamento que el concejal de Fiestas haya buscado desviar la atención de lo que ha sucedido hablando de cómo se comunica la Policía porque esto no es un problema", ha afirmado a EFE.

"No existe un problema de comunicación porque el concejal sabía desde el jueves que había habido un accidente laboral", ha sentenciado Menguzzato, quien le ha reprochado que justificara no hacer nada hasta el lunes porque era un rumor y ni siquiera le preguntó en una reunión de trabajo que tuvieron al día siguiente.

"Jugar con la terminología es interesante. Cuando anulamos los conciertos de Fallas él dijo que era ambientaciones musicales; cuando una empresa te llama para decir que ha habido un accidente laboral, lo puedes catalogar como te dé la gana y si quieres lo dejas en el umbral del rumor, que es que te interesa poco, pero no había un problema de comunicación", ha reiterado.

"El jueves sabe que ha habido un accidente laboral, el viernes tiene una reunión conmigo de trabajo y no me nombra nada y el lunes por la tarde, cuando las redes sociales se hacen eco de esto, ¿es cuando cree que la Policía necesita un protocolo de comunicación?", se ha preguntado.

Según la edil, "la Policía tiene los protocolos frente a los accidentes, no son un gabinete de comunicación ni los agentes son periodistas. Aquí no hay ningún problema de comunicación porque él el jueves lo sabía", ha insistido y ha dicho que debe explicar "por qué de jueves a lunes no le preguntó a nadie qué había pasado allí".

Menguzzato ha valorado que el cometido de la Policía Local se cumplió "escrupulosamente" y ahora "deberán clarificar la empresa y quien la contrató, la Concejalía de Fiestas, lo sucedido en este accidente laboral que está en manos de la justicia".

"Yo no tengo ningún problema de comunicación con él. Él sabe el jueves que existe esto; si lo cataloga de rumor, que hable con la empresa, igual el problema de comunicación es con ellos", ha dicho a EFE para trasladar el "malestar" del cuerpo de la Policía Local "por este tipo de declaraciones" y defender "la competencia del intendente general, que él (Fuset) puso en duda cuando contó públicamente la conversación que había tenido con él y eso es inaceptable".

La concejala ha explicado que su departamento se enfrenta a "cosas complicadas" pero ella no dispara a nadie más y asume su responsabilidad.

Lo que hizo Fuset ayer "sentándose en la sala de prensa del Ayuntamiento a pedir explicaciones a un compañero del gobierno sobre algo sobre lo que no tengo ninguna responsabilidad es inaceptable", ha remarcado.

"Estoy dolida porque no puedo entender cómo un compañero pone a otro en esta situación cuando el problema es que ha fallecido un trabajador contratado por una empresa", ha lamentado para preguntarse: "¿Cómo ha sido capaz de trasladar esto así y pensar 'vamos a cambiar el tiro y vamos a apuntar hacia la Policía Local'?".

«No existe autorización para la instalación de gradas»

Por su parte, el concejal del grupo popular en el Ayuntamiento de València Félix Crespo ha asegurado hoy que, según el expediente administrativo, no existe "ninguna resolución" firmada por el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, que autorice a la empresa que ha instalado las gradas de los conciertos de Viveros.

Crespo ha indicado en un comunicado que se confirman así sus sospechas de "una deficiente tramitación" para la instalación de una infraestructura donde murió un trabajador.

Según ha explicado, esta mañana han solicitado el acceso a la resolución que "inequívocamente" debería existir en un expediente administrativo pero "no hemos podido ver ninguna resolución" pese a la obligación legal de facilitarla de forma inmediata a un miembro de la corporación municipal.