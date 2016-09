Abogados británicos incitan a sus compatriotas a hacer reclamaciones falsas a hoteles de Benidorm

Los hoteleros de Benidorm han destapado una trama de grupos de abotados británicos que incitaban a sus compatriotas a presentar reclamaciones falsas de forma "masiva" para recuperar dinero gastado como clientes de estos establecimientos, según la agrupación de empresas del ramo Hosbec.

En un comunicado, Hosbec ha señalado que hay varios "chiringuitos ambulantes de abogados británicos" que desde hace un mes y medio "barrido" la zona en la que se concentran más turistas del Reino Unido con el gancho de que "les van a conseguir que se les devuelva el dinero de sus vacaciones".

Esta patronal ha indicado que hay otras zonas españolas afectadas por este fenómeno, como Canarias, Baleares y la Costa del Sol malagueña, y que los hoteleros estudian medidas para poder actuar ante estos "abusos claros y manifiestos".

Entre estas posibles iniciativas se trabaja ya en una campaña de información a los clientes así como una reunión con los cuatro grandes operadores británicos (Tui, Jet2, Thomas Cook y Monarch), puesto que creen que deben implicarse activamente en erradicar estos comportamientos.

Los hoteleros de Benidorm ven esta práctica "inmoral" por tratar de pervertir el sistema de protección al consumidor mediante una conducta que "puede rozar el delito" porque el contenido de las reclamaciones son falsas, y han alertado de que está en riesgo una "importante cantidad de dinero".

Hasta 200 un mismo hotel

Según Hosbec, estos "abogados ambulantes que están haciendo su agosto particular en España no cuentan toda la verdad" ya que "en sus reclamaciones no sólo solicitan la devolución del importe de las vacaciones de los clientes sino que incluyen cuantiosos gastos de asistencia legal que, en la mayor parte superan muy mucho la indemnización que recibe el cliente que pudiera estar afectado".

En este sentido, han puesto como ejemplo que es "muy común" casos de procesos de reclamación tramitados ante los touroperadores y que son descontados de la facturación del hotel en los que "al cliente se le indemniza con 500 libras (590 euros) mientras que se pagan gastos de abogados de más de 5.000 libras (5.900) para el mismo caso".

"Y todas estas cantidades se descuentan de la facturación del establecimiento sin que la dirección del hotel pueda intervenir en el proceso con lo que 'estamos en una total indefensión'", ha añadido la patronal hotelera de la capital turística de la Costa Blanca.

Ha añadido que el número de reclamaciones se ha multiplicado en este verano coincidiendo con la presencia de los abogados 'ambulantes' ya que durante 2015 el número de reclamaciones presentadas en toda España no superaba las 15 para algunos operadores y en las últimas semanas han tenido más de 200 en un único establecimiento.

Para Hosbec, "esta situación se ha vuelto completamente insostenible para el sector", sobre todo, porque "la mayor parte de dichas reclamaciones son falsas y sólo persiguen un interés económico que hasta ahora ha sido demasiado fácil de conseguir".

Los hoteleros han señalado que estudian las posibles acciones legales contra este tipo de abogados por considerar que incitan a la comisión de delitos de estafa y han recordado a los clientes que interponer una reclamación falsa puede ser perseguida incluso como intento de delito de estafa.

Además, el presidente de Hosbec, Toni Mayor, ha afirmado que reclamará la intervención del Gobierno central en este asunto.

"Es necesario que el embajador en el Reino Unido y el ministro de Asuntos Exteriores pongan una queja ante el Gobierno británico y ante las autoridades judiciales británicas por estas conductas tan impropias e inmorales hacia un país y un sector empresarial que recibe a millones de turistas británicos todos los años", según Mayor.