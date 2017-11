29/11/2017 15:31h Actualizado: 29/11/2017 15:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ejecutivo de Ximo Puig le ha puesto unas letras al de Mariano Rajoy con las que le pide que condone a los valencianos la nada despreciable cantidad de 20.245 millones de euros. Oye, que si eso, pues que unos 20.245 no te voy a devolver. ¿Qué? Si, si, millones de euros.

Los catalanes parece que han hecho lo propio, pero por importe de más de 50.000 millones. Nada, algo suelto que llevamos por el bolsillo. Y me imagino que se irán sumando otras autonomías que también tendrán su propio punto de vista y pedirán que les quiten unos miles de millones de deuda. Que eso siempre viene bien.

Yo mismo estoy por apuntarme y decirle a mi banco que como la Comunitat está infrafinanciada y eso supone que algunos servicios no llegan y entonces me tengo que gastar algo de dinero en cosas que tal vez no me gastaría… en fin, yo qué sé, el caso es que me quiten algo de la hipoteca. No, no voy a pedir miles de millones. Solo unas decenas de miles. Ya les contaré lo que me van a decir en Bankia.

Yo no sé quién se va a ocupar de organizar este país. Tal vez nadie. Pero hace falta. Más que nada, porque si no lo organizamos va a parecer que no existe. A no ser que sea eso lo que queremos transmitir.

En un país en que en la televisión triunfan programas tan parecidos de nombre y diferentes de contenidos como Sálvame y Salvados, las autonomías empiezan a entornar un equidistante “sálvese quien pueda” a ver si hay suerte y se arregla lo mío.

Mientras tanto, los ciudadanos seguimos mirando un tanto sorprendidos todo lo que acontece, buscando al director de la orquesta desafinada e intentando averiguar qué cantidad de dinero realmente son 20.245 millones de euros.