Amb la presentació del llibre «Blasco Ibáñez. Su vida y su tiempo», editat per l'Ajuntament de València en col·laboració amb la Fundació C.E. Vicente Blasco Ibáñez, s'inauguren les activitats de l'any Cultural dedicat a la figura d'este polifacètic valencià: activista polític, fundador del diari El Pueblo i prolífic escriptor, entre moltes altres coses.

Este llibre el va acabar d'escriure en 1977 Llibertat Blasco-Ibáñez Blasco, filla de l'il·lustre valencià. La biografia arreplega records personals guardats per ella qui assegurava que “els lectors se sorprendran de les coses que puc contar sobre ell”. La seua néta, Gloria Llorca va conservar el document i ha compartit hui amb els representants de la societat valenciana este acte, així com la presentació del programa cultural del 150 aniversari.

L'alcalde, Joan Ribó; la regidora de Cultura, Glòria Tello; el president de la Fundació Centre d'estudis Blasco Ibáñez, Ignacio Soler Serrano i el coordinador del llibre Emilio José Sales han inaugurat el programa d'activitats que reivindica la figura de Blasco Ibáñez amb la presentació del llibre redactat per la filla de l'escriptor.

Ribó ha insistit en el reconeixement internacional de Blasco Ibáñez “un valencià universal, no sols perquè captava el sentir de la nostra terra, les nostres gents i els nostres paisatges, sinó també perquè va saber donar testimoni de l'època que li va tocar viure, com la Primera Guerra Mundial, com va retratar en la seua obra Los cuatro jinetes del Apocalispis”.

“Si gran és la dimensió de Blasco Ibáñez com a novel·lista, polític, periodista, editor, viatger i cineasta, en estes pàgines podem acostar-nos a la seua empremta humana exuberant i dinàmica, però també aguaitada per moments d'amargor i desfici”, ha explicat Joan Ribó.

Per la seua banda, la regidora de Cultura, Glòria Tello, ha explicat que “Blasco Ibáñez va lluitar en la seua vida, en la seua obra, en el seu activisme, per construir una societat moderna que s'adequara als ideals republicans de llibertat, justícia i laïcisme”.

Ignacio Soler Serrano, president de la Fundació, ha declarat que espera que este siga el principi d'una nova etapa per al reconeixement de la figura de l’escriptor i polític, que ja ha traspassat fronteres, justament perquè internacionalment se l’ha valorat pel conjunt de la seua obra.

Ha revisat el text del llibre Emilio José Sales Dasí, el qual ha ressaltat que va ser una figura cabdal del segle XX. Destaca que l'autora ha volgut reflectir dos objectius: defendre la reputació de son pare i reivindicar la seua contribució en tots els fronts en què es va aventurar. A més, ha defés la seua labor altruista amb els desafavorits, com per exemple amb els pescadors del Cabanyal.

Esta obra ha estat inèdita des que Libertad Blasco-Ibáñez la va finalitzar a Mèxic en 1977 i va ser conservada per Glòria Llorca junt amb altres documents i objectes personals de Vicente Blasco Ibáñez, que s'exposen ara en la casa museu que l’Ajuntament de València va obrir en el seu xalet de la Malva-rosa. El llibre es compon de 360 pàgines dividides en tres parts més annexos. Inclou fotos i estarà disponible en la llibreria de l'Ajuntament.

Programa d'activitats de l'Any de Blasco Ibáñez

En l’acte de hui, on també han estat presents els membres de la corporació Sergi Campillo, Isabel Lozano, Ramón Vilar, Alfonso Novo, Amparo Picó i Santiago Benlliure, la regidora de Cultura, Glòria Tello ha destacat que no es tracta només de celebrar una data sinó de consolidar i potenciar un reconeixement amb voluntat de futur pel que s'han organitzat un conjunt d'actes al llarg de tot l'any:

Gener

A més de la presentació del llibre de Libertad Blasco-Ibáñez el dia 28 de gener tindrà lloc un homenatge en el cementeri per a recordar el seu defunció i el 29 de gener una festa en la Casa Museu amb motiu del seu naixement.

Febrer

El dia 2 es presenta un segell commemoratiu en Correus, una edició especial amb l'escriptor com a protagonista. També este mes s'inaugurarà una exposició en la biblioteca valenciana de Sant Miquel dels Reis, comissariada per Ángel López.

Març

La Falla Dr. Manuel Candela – Beatriz Tortosa dedica el seu monument a Blasco Ibáñez. Es preveu invitar a les festes a les autoritats i al Cercle Blasco Ibáñez de la localitat de Menton, on va morir.

Abril

S'inaugura la remodelació de l'espai expositiu de la Casa Museu Blasco Ibáñez, que a més de la col·lecció permanent inclourà la senyalització del jardí en el circuit de la visita.

Maig

Presentació de l'obra Vicente Blasco Ibáñez: Bibliografia comentada. An Annotated Bibliography (2003-2015), realitzada pels professors Paul Smith (Universitat de Califòrnia), Christopher Anderson (Universitat de Tulsa) i Javier Lluch (Universitat de València), que arreplega i analitza en edició bilingüe tot allò que s'ha publicat per Blasco Ibáñez entre les dates assenyalades. Publicació del número 4 de la Revista d'Estudis Sobre Blasco Ibáñez -Journal of Blasco Ibáñez Studies- amb articles dels més reconeguts hispanistes internacionals especialitzats en l'escriptor.

Juliol

L'Ajuntament de València patrocina la trobada FENAPES (Federació Nacional de Professors de Secundària) que girarà entorn de Blasco Ibáñez, i té com a fi motivar els docents perquè l’incloguen en el currículum escolar.

Entre juliol i agost tindrà lloc el Cicle de Cinema d'Estiu a la Casa Museu, on es projectaran algunes pel·lícules de les adaptacions de les seues novel·les.

Durant l'estiu es presentarà una exposició en l'Hemeroteca Municipal que posarà en valor els fons de Blasco com a periodista, especialment La Bandera Federal i El Pueblo.

“Com cal esperar”, ha ressenyat Glòria Tello, “publicar” serà un dels aspectes més recurrents per la figura de Blasco com a escriptor, per exemple l'edició de Flor de Mayo amb les il·lustracions del pintor José Segrelles. I per als lectors jóvens s'editarà un còmic sobre la figura de Blasco.

A més, ha continuat explicant la regidora Glòria Tello, tots els dijous, en diferents espais municipals s'impartiran conferències a càrrec de l'Associació Vicente Blasco Ibáñez, que aprofundiran en diferents facetes del polifacètic valencià. Així mateix, en els clubs de lectura de les biblioteques municipals es llegiran i comentaran les seues obres. A més, durant tot l'any, en la Casa Museu es realitzaran diverses activitats didàctiques i lúdiques: vistes, conta-contes o tallers.