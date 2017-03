Críticas al Govern por no frenar en su plan independentista a pesar de la resolución del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) en contra de las partidas de los presupuestos sobre un posible referéndum. Un día después de conocerse el dictamen, Cs y PP han lamentado la actitud inamovible del gobierno de Carles Puigdemont.

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha destacado esta mañana que el dictamen vaticina el fin de la legislatura por "su falta de proyecto" y ha lamentado que el presidente Puigdemont "siga con su plan ilegal" a pesar de los avisos.

"No ha sido ni el TC ni la Fiscalía, ha sido un órgano elegido por ellos mismos quien ha avisado que los presupuestos son ilegales. ¿Quién más se le tiene que decir?", ha denunciado el portavoz.

En una línea similar se ha mostrado el líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, que en un acto con militantes en Gerona ha señalado que la resolución es una "desautorización democrática" al Govern y ha apuntado que los responsables soberanistas "no respetan la legalidad, ni tan siquiera lo que dice un órgano que depende del Parlament", como es el CGE.

"Pretenden saltarse a la torera lo que han dictaminado, eso no es propio de un régimen democrático", ha sentenciado el líder popular, que ha animado a los unionistas a posicionarse y a dejar de ser ambiguos.

El Govern sigue con su plan

El Govern también se ha referido hoy al apunte del CGE y ha garantizado que no dará "ningún paso atrás" en la convocatoria del referéndum. En una entrevista a Catalunya Informació, la portavoz de JpSí y secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado hoy que se "alegra" por el contenido del dictamen, que no es vinculante, porque, según su valoración, "no ha puesto en duda" ninguna de las partidas presupuestarias necesarias para celebrar el referéndum.

"Estamos tranquilos porque los presupuestos están avalados, las partidas para el referéndum avaladas y los compromisos políticos que el Consejo no quiere valorar los mantenemos firmes hasta el final. Encontraremos las vías para hacer el referéndum", ha prometido la dirigente de ERC y portavoz adjunta del grupo de JxS en el Parlament.

De manera parecida se ha manifestado la CUP, que en un comunicado ha dejado claro que a pesar del dictamen "en ningún caso sería comprensible que se diera un paso atrás". "No ha sido ninguna sorpresa y este hecho no cambia nada", apuntan los anticapitalistas, que han recordado que "para hacer el referéndum hará falta desobedecer impedimentos, mandatos judiciales o sentencias del Estado, ya que no hay otra manera de hacerlo".