El PSC vota a favor de cambiar el nombre de la plaza de la Constitución de Gerona por el de 1 de octubre Los socialistas votan a favor de una moción que respalda el cambio, que se hará efectivo cuando lo apruebe la Comisión del Nomenclátor y su propuesta se presente en el pleno municipal

Plaza del 1 de octubre en lugar de plaza de la Constitución. Gerona cambiará el nombre de la plaza para homenajear permanentemente el referéndum ilegal que se celebró el pasado 1-O. Lo hará gracias a los votos de los partidos secesionistas (PDECat, ERC y la CUP) más el apoyo del PSC, que ratificó ayer este respaldo en una moción presentada de urgencia en el pleno.

PDECat, ERC y la CUP presentaron una moción en el pleno del Ayuntamiento de Gerona que la alcaldesa Marta Madrenas (PDECat) decidió tramitar de urgencia, este lunes, porque, en su opinión, considera «un clamor popular» esta demanda, en base, según dijo, a lo que percibe en las redes sociales de internet.

La moción no hace más que respaldar la propuesta de cambio del nombre de la plaza que ya se está tramitando en la Comisión del Nomenclátor y que una vez se apruebe aquí debe ser ratificada por el pleno. Con los votos del pleno de ayer se da por segura su aprobación tanto en la comisión como en el pleno, para los que todavía no hay fecha.

En este sentido, la moción de este lunes no era necesaria para el cambio del nombre de la plaza, pero Madrenas decidió aprovechar la ocasión, a solo diez días de unas elecciones, para presentar el texto por vía de urgencia. La decisión no solo retrató al PSC, que votó a favor de eliminar de Gerona todo rastro de la Constitución, sino que molestó a la CUP, que pese a presentar la propuesta con PDECat y ERC no votó a favor de su trámite urgente.

El 1 de octubre franquista

Solo los dos ediles de Cs y la concejal del PP se opusieron a la moción. Míriam Pujola (Cs), que no intervino en la votación sobre el trámite de urgencia, defendió que no había necesidad de cambiar el nombre de la plaza; y Concepció Veray (PP) señaló que la mayoría de los gerundenses están a favor de la Constitución y criticó la decisión de Madrenas.

La posición más sorprendente fue, sin embargo, el voto afirmativo del PSC, que lidera Sílvia Paneque, quien mostró su única preocupación en que el nuevo nombre de la plaza dejase claro que se homenajea el 1-O de 2017 y no el 1 de octubre de 1936, fecha en la que el general Francisco Franco fue nombrado Jefe del Estado por los militares sublevados en julio de ese mismo año.

Más allá de las posiciones de cada partido, el pleno gerundense aprobó la moción. En su texto se indica que el pleno «da apoyo a la propuesta presentada en la Comisión del Nomenclátor en el sentido de cambiar el nombre de la plaza de la Constitución de Gerona por plaza del 1 de octubre», y como «un acto de reconocimiento a tantos ciudadanos gerundeses que hemos visto pisados nuestros derechos y libertades individuales y colectivas».

Gobierno local: PDECat y PSC

Con esta decisión, el PSC mantiene una línea de actuación conjunta con los partidos independentistas en Gerona, especialmente con el PDECat. De hecho, Paneque formó parte del gobierno local de Madrenas hasta el día siguiente a la declaración unilateral de independencia (DUI), cuando se rompió el pacto de mutuo acuerdo.

Paneque, favorable a que se celebre un referéndum de secesión en Cataluña y en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, comunicó -junto a Madrenas- el 28 de octubre pasado que el nuevo escenario (la independencia de Cataluña) podría provocar «contradicciones» y «dificultades» dentro del gobierno local, dando así por válida la DUI.