Trias reconoce que ofreciÃ³ a Mas las escuelas de Barcelona para el 9-N

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias (CiU) ha reconocido hoy que cuando el expresidente de la Generalitat Artur Mas convocó la consulta alternativa del 9N se puso a su disposición y le ofreció las escuelas municipales para acoger la votación, aunque cada centro decidió por su cuenta si se implicaba.

Trias ha comparecido hoy en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por mantener la consulta del 9-Npese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) cinco días antes.

El excalcalde de Barcelona, que ha testificado a propuesta de las defensas, ha asegurado que cuando Mas convocó el proceso participativo se puso a disposición del entonces presidente de la Generalitat y le ofreció la «máxima colaboración» para la consulta, especialmente para que las escuelas de titularidad municipal acogieran puntos de votación.

No obstante, a preguntas del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, Trias ha puntualizado que el consistorio se limitó a indicarles a los responsables de las escuelas municipales que era «importante» que se pusieran a disposición de la consulta, aunque les aclararon que cada cual podía hacer lo que quisiera, informa Efe.

«Cada escuela decidió lo que quiso.Aunque se implicaron masivamente porque había un ambiente de entusiasmo (a favor del 9-N), del que también participaba el alcalde», ha apuntado Trias, que ha destacado que muchas escuelas privadas se ofrecieron para acoger puntos de votación.

Trias ha indicado que no elaboraron ningún protocolo ni convenio para regular la participación de las escuelas municipales en la consulta y que desconoce los pormenores sobre su implicación en la votación: «Un alcalde -ha dicho- no se ocupa de estas cosas, un alcalde dice 'vamos a colaborar'. Sobre cómo se lo montaron entre ellos, no tengo ni la más mínima idea, no me ocupé de ello».

En cualquier caso, Trias ha subrayado que durante el 9N «todo funcionó con normalidad absoluta y total» en Barcelona, con una «gran predisposición» por parte de las escuelas de titularidad municipal y también de las privadas a colaborar con la votación.