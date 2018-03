Torrent anunciará mañana los próximos pasos tras la renuncia de Sànchez, con la vista puesta en Turull El presidente del Parlamento catalán tendrá que proponer a un nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat

D. TERCERO

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent (ERC), comparecerá mañana a las 12.00 horas en el despacho de audiencias de la Cámara catalana para anunciar los próximos pasos, tras la anunciada renuncia de Jordi Sànchez. Tras la renuncia del expresidente de la ANC, todo apunta que el tercer candidato que proponga Torrent será Jordi Turull, el cuarto en la lista de JpC por Barcelona, tras Puigdemont, Sànchez y Clara Ponsatí. Fuentes de JpC citadas esta tarde por Ep daban por hecha esta propuesta.

A diferencia de Puigdemont -escapado de la Justicia- o Sánchez -en prisión-, Jordi Turull no tendrá impedimento legal para ser investido, aunque su presidencia, si se da el caso, será previsiblemente corta dado que con probabilidad va a ser inhabilitado si es acusado de rebelión cuando se cierre la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo. De igual forma, y antes que eso, Turull debe superar una investidura que no tiene asegurada ante la ya anunciada negativa de la CUP, que exige un programa rupturista a JpC y ERC.

Fuentes de la presidencia del Parlamento catalán han confirmado que Torrent realizará una comparecencia pública ante los medios de comunicación, mañana, y en esta debería explicar el inicio de una nueva ronda de contactos que desemboque en un tercer candidato, tras los fracasos de Carles Puigdemont y el propio Sànchez.

De todas formas, Torrent todavía no ha comunicado a los partidos el inicio de esta tercera ronda de contactos, y aun así, el próximo candidato seguirá estando en manos de los cuatro diputados de la CUP o en los de Puigdemont y Toni Comín, ya que estos dos al mantener su acta de diputado impiden una mayoría de votos independentista.

La suma de Junts per Catalunya (JpC) y ERC es de 66 votos y la de Cs, el PSC, CatComú y el PP de 65. Los 66 de JpC y ERC se quedan en 64 ya que Puigdemont y Comín no pueden votar. Así, la renuncia de Sànchezno cambia nada sobre la suma de votos en el hemiciclo, ya que este ejercía su derecho y deber en forma de voto delegado, igual que Oriol Junqueras, ambos en prisión preventiva en Madrid.