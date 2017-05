Un día después de la conferencia del presidente Carles Puigdemont en Madrid reclamando un acuerdo para la celebración del referéndun, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha replicado desde Barcelona que la democracia sí tiene instrumentos "para evitar el referéndum".

En Barcelona, donde ha acomopañado a los Reyes, y también al propio Puigdemont, en la entrega de las 120 becas que entrega La Caixa a universitarios españoles para que cursen posgrados en el extranjero, Santamaría ha replicado así las palabras del presidente catalán, que el día antes apuntaba que el Estado "no tiene suficiente poder para parar tanta democracia", en alusión al referéndum

Los comentarios de Santamaría son coherentes con el endurecimiento en el discurso con respecto a Cataluña que expresó ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, coincidiendo con la filtración del contenido de la conocida como ley de Transitoriedad y la conferencia de Puigdemont en la capital española.

Santamaría ha asegurado que una conferencia no es el escenario para el diálogo, que el mejor escenario para presentar sus propuestas es el Congreso, y ha pedido que para llegar al diálogo debe irse con sinceridad: "Creo que la postura es la menos sincera que he visto en los últimos tiempos". Santamaría y Puigdemont se han saludado con normalidad esta mañana, y no ha habido aparte alguno entre los dos.