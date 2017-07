SÃ¡nchez anuncia que tras el verano propondrÃ¡ en el Congreso iniciar la reforma de la ConstituciÃ³n

«Ha llegado la hora de la política. Ya no hay mayoría absoluta del PP». Con esta frase, el secretario general del PSOE ha anunciado en Barcelona que en el próximo periodo de sesiones del Congreso, a partir del mes de septiembre, los socialistas propondrán abrir una subcomisión de estudio para reformar la Constitución.

Sánchez ha anunciado esta iniciativa en la sede del PSC, acompañado de Miquel Iceta, con quien ha presentado un acuerdo de ambas ejecutivas titulado «Declaración de Barcelona. Por el catalanismo y la España federal», que contiene los detalles con los que los socialistas aspiran a poner fin a la reivindicación secesionista en Cataluña.

El líder del PSOE ha explicado que los dos partidos comparten el «análisis» sobre lo que ocurre en Cataluña y ha presentado el documento como la «solución» a estos problemas, remarcando que el texto presentado está en sintonía con lo que el PSOE aprobó en 2003 en Granada.

«Esta declaración (de Barcelona) intenta salir de la falsa disyuntiva de la retroalimentación de los separatistas y los separadores», ha dicho Sánchez, que si bien ha asegurado que el PSOE estará siempre con el Estado de derecho, la Constitución y el Estatuto de Autonomía, considera al Gobierno de Mariano Rajoy es culpable, por «inmovilista», de la situación en Cataluña.

Sánchez: «Intentémoslo, ¿por qué no?»

En este sentido, el líder del PSOE se ha mostrado decidido a abrir la negociación con el resto de partidos políticos para iniciar los trámites de reforma constitucional, si bien ha señalado que no le parece relevante «el vehículo» para ello, por lo que da por bueno que sea a través de una subcomisión de estudio en el Congreso. «Intentémoslo, ¿por qué no?», ha añadido.

En relación al documento firmado por las direcciones de los dos partidos, Sánchez ha defendido que se recuperen competencias para la Generalitat de Cataluña que el Tribunal Constitucional (TC) declaró ilegales en el Estatuto de Autonomía en 2010, como la descentralización del Poder Judicial.

El texto también indica que, entre otros aspectos, la Generalitat debe tener un mejor sistema de financiación, se apuesta por una ley de derechos lingüísticos para que se pueda utilizar el catalán en el Senado y se asegure la presencia de la cultura catalana en la UNESCO.

Preguntado por los periodistas por si considera necesario que se tenga que reformar el artículo 2 de la Constitución, Sánchez no ha negado esta posibilidad si bien ha señalado que «lo importante es llegar a un consenso» entre todos los partidos políticos, advirtiendo al PP de que si el Gobierno no lidera la reforma constitucional el PSOE no se quedará con los brazos cruzados, y planteará el inicio de la reforma con Ciudadanos y Podemos.

Iceta: «Hay alternativa, hay solución»

Por su parte, Iceta, primer secretario del PSC, ha remarcado la importancia de que los dos partidos presenten una «solución» a las reivindicaciones catalanistas y ha asegurado que: «Hay alternativa (al PP y a los independentistas), hay solución. Tenemos ganas de ser útiles para desencallar un problema que dura mucho tiempo».

Además, Sánchez ha aprovechado su visita a Barcelona para adelantar que durante los próximos meses estará «muy presente» en Cataluña reuniéndose con grupos de la sociedad civil, intelectuales y líderes de opinión para presentarles la «Declaración de Barcelona» y escucharles. No ha descartado mantener una reunión con Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, en el marco de esta ronda de consultas.