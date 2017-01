La polémica abierta por la petición de las entidades soberanistas de acudir a la cabalgata de Reyes Magos con esteladas sigue. Dos días después de que se conociera la campaña de las sectoriales de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural en la comarca del Osona para llenar la rúa de Vic (Barcelona), la que emitirá TV3 este año, de esteladas y de farolillos especiales con la bandera separatista, las voces críticas no cesan.

El diputado de ERC en el Congreso, el independentista Gabriel Rufián, ha admitido hoy que "no le gusta" la campaña, una iniciativa que él "no haría", si bien ha afeado a C's y PP por su "polémica orquestada". Las críticas han llegado incluso del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ayer defendió por sentido común que actos como este son fiestas para niños "...y todo lo demás sobra".

En declaraciones a Telecinco recogidas por Efe, Rufián ha recordado que "hace cuatro años que la ANC y Òmnium hacen este tipo de acto", por lo que "sorprende que C's y PP ahora sí se interesen por Vic, una ciudad donde no tienen representación y en la que compiten con el dignísimo PACMA por el ultimo puesto y con Plataforma per Catalunya, un partido xenófobo".

"Si la pregunta directa es si a mí me gusta (la campaña), la respuesta es no, no me gusta. ¿Y yo la haría? No la haría. Pero me parece una polémica un tanto orquestada, sobre todo por parte de C's, que es muy proclive a este tipo de polémicas", ha insistido.

La ANC, por su lado, ayer salió a defender su iniciativa, que consideran que es normal.

Zoido: que la «única bandera» sea la «sonrisa de los niños»

También se ha referido a la polémica el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que desde Barcelona ha criticado que se politice la cabalgata de Vic. Tras reunirse con dos de los consejeros catalanes, ha recalcado que ese día la "única bandera" de los Reyes Magos es "la sonrisa de los niños".

"El único país de los Reyes Magos debe ser la ilusión y su única bandera, la sonrisa de los niños. Por una feliz Cabalgata", ha señalado el ministro en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Por su lado, el PP de Cataluña ha vuelto a reclamar que TV3 no emita la cabalgata. La vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, ha exigido que la televisión pública catalana no sea "de nuevo altavoz de los independentistas" y ha lamentado que animar a los niños a llevar farolillos con la estelada supone "utilizarlos" para hacer "propaganda política".

"Pedimos a TV3, que se financia con el dinero de todos los catalanes, que imponga un criterio de neutralidad y sentido común. Es una noche para los niños, para la ilusión y que no puede ser utilizada en modo alguno como propaganda política por una plataforma audiovisual como es la televisión pública catalana", ha sentenciado.