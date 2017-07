Puigdemont señala a Munté, Jané y Ruiz en la purga de los consejeros catalanes con dudas

Un Gobierno sin discrepantes para afrontar el referéndum. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comunicará este viernes a las 11 horas una remodelación de su Gobierno que pasará por la salida del ejecutivo de los consejeros menos comprometidos con la consulta del 1 de octubre.

La grave crisis abierta en el seno de la Generalitat por las discrepancias entre ERC y el PDECat por la asunción de posibles responsabilidades penales por la organización de la consulta se tratará de zanjar con una medida drástica, la eliminación de los consejeros más tibios. La crisis de gobierno se lee en clave de victoria de Oriol Junqueras y del sector más duro del PDECat. No hay lugar para los que dudan.

Según ha trascendido, y a la espera de que hoy Puigdemont comunique los cambios -el presidente anuló ayer todos los actos que tenía convocados para hoy-, la remodelación del Gobierno catalán pasaría por la salida de entre dos y cuatro consejeros. De manera notoria, se señala la salida de la consejera de Presidencia y portavoz, Neus Munté, que podría ser relevada por Jordi Turull, actual presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí.

Compra de urnas

También se señala a la consejera de Educación, Meritxell Ruiz, quien también habría expresado dudas o temor a tener que afrontar con su patrimonio su implicación en la organización de la consulta, también podría salir. Los sectores más duros del independentismo, y particularmente la CUP, también señalan al consejero de Interior, Jordi Jané, tachado de moderado. El concejal de Barcelona Joaquim Forn podría relevearlo. Ni Munté, ni Ruiz ni Jané son diputados en el Parlament.

Ayer se señalaba como consejera saliente a la responsable de Gobernación, Meritxell Borràs, aunque hoy parece que podría continuar en su cargo. Borràs lleva la cruz encima desde que declarase desierto el concurso para la compra de urnas, algo que desde el soberanismo más exaltado se denunció como un intento de ahorrarse una responsabilidad penal que, por otra parte, no ha podido eludir. El caso de la imputada Borràs es relevante en tanto que perdería su condición de aforada.

Está previsto que los nuevos consellers tomen posesión del cargo la tarde de este viernes a las 17 horas en el Palau de la Generalitat.

La remodelación, que solo afectará a consejeros del PDECat -no a los de ERC ni a los independientes-, no puede leerse de otra forma que no sea el de la radicalización del «proceso» y del Govern en un momento precisamente en el que más dudas habían surgido, y viene a ser la segunda parte del prólogo de la crisis de gobierno que implicó el cese fulminante del consejero de Empresa, Jordi Baiget. Las dudas de éste sobre la consecución de la consulta de octubre, y su temor a ver comprometido su patrimonio por ello -dudas comunes entre otros consejeros- precipitaron una salida que ahora se completará con otros miembros del Govern.

La remodelación del gobierno es paralela a la grave crisis de confianza que existe entre el PDECat y ERC, y que se habría traducido en la exigencia por parte de Oriol Junqueras de extender a todo el gobierno la responsabilidad por la preparación de la consulta después de que Puigdemont le hubiese propuesto como consejero-coordinador del referéndum. El presidente catalán ya anunció el pasado miércoles que no renunciaba a realizar este nombramiento, dándose de plazo el mes de julio. La gravedad de la crisis ha obligado a mover ficha antes y a echar por la borda a los consellers discrepant es.