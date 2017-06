Puigdemont se queda solo con su consulta ilegal

Carles Puigdemont no suma aliados a su referéndum unilateral. A pocos días de que el presidente de la Generalitat anuncie la fecha y la pregunta de su consulta ilegal, la reunión del Pacte Nacional pel Referèndum –foro que reúne a partidos, sindicatos y entidades a favor del "derecho a decidir"– no sirvió para que el jefe del ejecutivo y los partidos que secundan su "hoja de ruta" recabaran nuevos apoyos. Tampoco los pidieron, sabedores de que no hay consenso para eso. Las posiciones siguen donde estaban.

De manera notoria, Catalunya en Comú, el partido que impulsan Ada Colau y Xavier Domènech, volvió a rechazar adherirse a un referéndum que exigen que sea "efectivo y con garantías", es decir, que no apoyan el que propone Puigdemont. "Las vías rápidas van en contra de las aspiraciones de los independentistas", apuntó Domènech al acabar el encuentro.

Retórica del diálogo

La reunión comenzaba con el anuncio de la disolución del comité ejecutivo del Pacte Nacional, dirección que se formó con el propósito de recabar apoyos y tratar de impulsar una consulta acordada, y cuya razón de ser deja de tener sentido al constatarse que no hay diálogo posible con el Gobirno y que la Generalitat está decidida a impulsar la vía unilateral. Con la disolución del comité ejecutivo, las posiciones quedan más definidas todavía, aunque el Pacto como tal sigue vigente. Los "comunes" exigen que se preserve este foro por su "naturaleza transversal". Puigdemont avala su continuidad apelando a la retórica del diálogo, aunque no renuncia en ningún caso a la unilateralidad. Del Pacto ya se espera poco: con JpS y la CUP con la proa puesta en la consulta ilegal, el foro ya se anticipa únicamente como punto de encuentro tras la respuesta del Gobierno a los planes de la Generalitat.

Precisamente, los planes rupturistas siguen su curso, y ayer mismo, Junts pel Sí y la CUP rechazaron todas las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios para tratar de frenar la tramitación por la vía rápida de la ley de transitoriedad jurídica.