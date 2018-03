Vídeo: El Gobierno alemán no vetará la extradición de Puigdemont

Puigdemont, desde prisión: «No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré» En el primer tuit difundido desde que cedió el control de sus perfiles en las redes sociales al entrar en la cárcel, ha dado a entender que no dejará la primera línea de la política