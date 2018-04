Puigdemont enreda desde la cárcel y Sánchez se vuelve a proponer como candidato El expresidente manda una carta desde Alemania en la que defiende la candidatura del expresidente de la ANC. Paralelamente, Jordi Turull -el último candidato de los independentistas, hoy preso en Estremera- renuncia a su investidura

MIQUEL VERA

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha enviado este jueves una carta a sus compañeros de grupo parlamentario en la que pide «preservar los derechos del diputado Jordi Sànchez como candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña» y en la que descarta su propia investidura. A su vez, Sànchez ha recogido el guante y ha aceptado volver a presentarse, a pesar de estar preso en Soto del Real.

En su misiva, Puigdemont defiende que la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre Sànchez difundido hace días es un «aval» a la investidura del expresidente de la ANC. «Hacerlo -proceder a su investidura- es un acto de justicia que repara el daño causado por los poderes del Estado español», señala el expresidente cesado.

La carta de Puigdemont ha sido respondida rápidamente por Jordi Sànchez, que ha señalado en otra misiva -a la que ha tenido acceso ABC- que proponer su investidura es «una decisión justa jurídicamente y necesaria políticamente». «Es evidente que el Estado español no tiene otra opción que hacer respetar la resolución del Comité de Derechos Humanos. No hacerlo sería una escándalo jurídico mayúsculo», agrega el diputado de Junts per Catalunya.

Extracto de la Carta de Jordi Sànchez -ABC

Finalmente, otro diputado de Junts per Catalunya, en este caso el excandidato a la presidencia -hoy preso en Estremera- Jordi Turull, se ha unido a esta mañana epistolar y ha mandado una carta al presidente del Parlament Roger Torrent, en la que también renuncia a su investidura.

«De forma provisional y en función de como se desarrollen los hechos, retiro mi candidatura a la presidencia de la Generalitat», señala Turull. Asimismo, el exportavoz del Gobierno catalán denuncia que su debate de investidura, celebrado hace menos de un mes, «quedó interrumpid en contra de la voluntad de la cámara» al ser detenido y encarcelado antes de poder celebrar la segunda vuelta del debate.

Sànchez y su vuelta a la docencia

Sànchez vuelve a postularse a la presidencia de la Generalitat después que el abogado defensor del diputado de Junts per Catalunya manifestara en marzo ante el Tribunal Supremo -durante una vista en la que se revisó un recurso pidiendo su libertad- que su cliente iba a renunciar a su acta de diputado y volvería a dedicarse a la docencia.

Fuentes de la acusación -ejercida por Vox- presentes en dicha vista, informaron en ese momento de que en dos ocasiones el abogado defensor explicó a los magistrados de que su cliente tenía intención de renunciar a su acta parlamentaria, algo que el propio Sànchez ha desmentido desde entonces.

Paralelamente, fuentes del Supremo citadas por Efe confirmaron que el letrado aseguró que su representado nunca había estado en política, sino en la docencia, a la que podría volver, y que lo que quería realmente era salir en libertad, abrazar a sus hijas, y si eso pasaba por renunciar a la política, estaría dispuesto a ello. Parece que se lo ha repensado.