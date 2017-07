Puigdemont asegura que nada ni nadie Â«podrÃ¡ detenerÂ» el referÃ©ndum ilegal del 1 de octubre

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado este sábado que serán necesarios «nuevos interlocutores» en el Estado tras el referéndum ilegal previsto para el 1 de octubre para «implementar el resultado» del mismo.

En una charla en la segunda jornada de la Escuela de Verano de la JNC, las juventudes del PDECat, en San Esteban de Palautordera (Barcelona), Puigdemont ha replicado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ayer afirmó que «no habrá referéndum el 1 de octubre» porque el Tribunal Constitucional (TC) ha dicho que es ilegal y porque va en contra de la propia arquitectura constitucional que «ha dado a Cataluña el mayor nivel de autogobierno de toda su historia».

«¿Alguien piensa que ahora que falta un par de meses nos quedaremos clavados? ¿Que habrá algo que nos podrá detener? Quizá los ingenuos son ellos», ha aseverado Puigdemont.

«Conflicto político»

Según el presidente de la Generalitat, «a partir del 2 de octubre, quien tendrá un problema no será Cataluña, será la política española, que habrá demostrado una clamorosa incapacidad de resolver políticamente este conflicto político que existe con Cataluña».

«Esos que habrán demostrado esta incapacidad de resolver no tendrán tampoco la capacidad de gestionar adecuadamente, con la altura de miras y el sentido de Estado adecuados, la situación que los ciudadanos de Cataluña determinen a partir del 1 de octubre», ha advertido.

Puigdemont ha señalado que tanto una victoria del «sí» a la independencia como un triunfo del «no», en el referéndum anunciado por él mismo para el 1-O, «cambiaría el paisaje» en Cataluña.

«Si sale el no, será un no soberano, y este no también pedirá por parte del Estado español una gestión diferente de la realidad», ha agregado, informa Efe.