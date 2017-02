Puigdemont asegura que la gente se emociona votando y se Â«indignaÂ» con las resoluciones del TC

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado este viernes que la ciudadanía «se emociona podiendo votar y se indigna con las resoluciones del TC». Así se ha expresado en un breve discurso en la Generalitat, tras recibir a Mas, Ortega y Rigau, los tres acusados del juicio del 9N, y al exconseller Francesc Homs, que será juzgado este mes por lo mismo.

Según ha subrayado Puigdemont, el 9-N fue un hito democrático para enorgullecerse porque millones de personas sintieron la democracia mucho más cercana que el día que el TC emite una sentencia, y por eso ha invitado a preguntarse por qué la gente se emociona votando y se indigna con el TC, según él.

También ha añadido que se ha sentido juzgado y reconocido en las palabras de los acusados durante el juicio, y les ha agradecido que sigan defendiendo que 2,3 millones votaran el 9N: «El problema lo tiene el Estado, y no quien hace posible que vayan a votar».

Puigdemont considera que este juicio no abordaba si cumplir o no las resoluciones del TC, porque entonces el Gobierno central «debería haberse sentado mucho antes» en el banquillo por no cumplir sentencias del TC.

Así, abonando la misma tesis que ha defendido Mas en su alegato final, ha asegurado que «esta semana se ha juzgado el éxito del 9N», y asegura que el Estado no debe interpretar como un desafío que 2,3 millones de personas voten, y quien tiene un problema es ese Estado, no quien posibilita la votación.

El presidente catalán también ha subrayado que «el Gobierno español está a tiempo de rectificar». «Para rectificar se tiene que dialogar a través de una mesa política. Espero que rectifique», ha añadido.