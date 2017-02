Puigdemont asegura que la Generalitat «no ha obtenido ningún dato de manera ilegal o ilícita»

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha desmentido hoy las afirmaciones del exsenador de ERC Santiago Vidal, sobre las supuestas gestiones para obtener de forma «ilegal» datos fiscales de los catalanes, y ha garantizado que el Govern no ha obtenido «ningún dato de manera ilegal o ilícita».

Preguntado por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en la sesión de control al presidente de la Generalitat en el pleno de hoy en el Parlament, sobre si el Govern ha hecho «cosas fuera de la legalidad española para hacer avanzar el proceso independentista», Puigdemont ha querido desmarcarse de las palabras de Vidal.

«Este gobierno no ha obtenido y no obtendrá, mientras yo sea presidente, ningún dato de manera ilegal o ilícita. Más claro no se puede decir», ha subrayado Puigdemont, que ha reprochado al PSC que «no pedalee» a favor de un referéndum acordado con el Estado.

Puigdemont ha asegurado que aún no da por «muerto» el diálogo con el Estado y ha invitado a los socialistas a sumarse al Pacto Nacional por el Referéndum, junto a las fuerzas soberanistas.

En respuesta al presidente del grupo parlamentario del PPC, Xavier García Albiol, que también ha ahondado en las afirmaciones del exjuez, Puigdemont ha destacado que Vidal «ya ha asumido su responsabilidad», al dimitir «en un tiempo récord» como senador. «Ojalá todos los cargos públicos que se exceden en sus manifestaciones tuviesen la coherencia de Vidal», ha añadido el presidente catalán.