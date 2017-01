Puigdemont anuncia para 2017 una Â«nueva eraÂ» en la historia de CataluÃ±a

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha señalado hoy que 2017 será "el inicio de la era de la Cataluña rotundamente libre" y el año de un referéndum que, ha dicho, será "vinculante y válido" si así lo deciden los catalanes, aunque ha indicado que persistirá en negociarlo con el Estado.

En el teatro Romea de Barcelona, Puigdemont ha ofrecido una conferencia para hacer balance de su primer año como presidente y trazar las líneas de 2017. En la misma, ha invitado a los catalanes a apoyar el proceso secesionista también desde la intimidad, a partir de gestos personales como el que él mismo ha tomado, ha dicho, de no acudir a la presidencia de presidentes autonómicos.

El presidente catalán ha considerado que ya se está "consiguiendo" la independencia, con los pasos que individualmente y colectivamente está dando la sociedad catalana, pero ha subrayado que este 2017 el Govern "garantizará" que los catalanes puedan decidir "en un referéndum que será vinculante y válido", puesto que son los ciudadanos los que "autorizarán el referéndum con la participación" en el mismom, informa Efe.

En todo caso, ha avisado de que "no renunciará" a negociar la consulta con el Estado ni "dará por aceptado el primer ni el segundo no": "No se lo pondremos fácil tampoco a decir que no", ha añadido.

Para Puigdemont, en 2017 "se acabará" el proceso soberanista y se iniciará "una nueva era en la historia", la de una Cataluña "rotundamente libre, más próspera y más justa", en la que los catalanes "tomarán la voz".