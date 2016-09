PP y C's piden a Colau que ejerza la acusación particular por la agresión a las seguidoras de la selección

El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha pedido hoy que el consistorio ejerza la acusación popular contra los agresores de dos seguidoras de la selección española de fútbol, tal y como ha hecho con los que patearon a una mujer musulmana embarazada.

Las dos chicas seguidoras de la plataforma 'Barcelona con la Selección' que fueron agredidas y amenazadas de muerte el pasado 4 de junio, mientras estaban en un tenderete en el barrio de Sant Andreu.

Fernández Díaz ha condenado la agresión a la mujer embarazada que fue atacada por ir vestida con un nicab, pero ha recordado que "la agresión a las seguidoras de La Roja no tuvo una respuesta tan inmediata por parte del gobierno municipal de Colau, que no se presentó como acusación particular a pesar de la gravedad de los hechos".

El presidente del grupo del PP ha explicado "el Ayuntamiento anunció que no se presentaría como acusación particular cuando lo hiciera Fiscalía para evitar duplicidades en las acusaciones públicas, este cambio de criterio es una razón añadida para promover la acusación particular contra los agresores a las seguidoras de la selección", informa Efe.

En este sentido, el edil ha recordado que su grupo aprobó en comisión el pasado 21 de junio una propuesta para condenar las agresiones desde el Ayuntamiento y trasladar su apoyo a las seguidoras. La propuesta fue aprobada por mayoría con el voto a favor del equipo de gobierno. "Agresiones y violencia no pueden quedar nunca impunes, la administración debe responder y actuar en todos los casos", ha concluido Fernández Díaz.

Por su parte, la presidenta del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, se pronunció en el mismo sentido. Mejías registró una pregunta en la que solicita información sobre "cuáles son los criterios que utiliza el consistorio barcelonés para comparecer como acusación particular en los procedimientos judiciales por este tipo de delitos", después de que ayer el consistorio anunciara que ejercería la acusación popular contra los agresores de una mujer musulmana.