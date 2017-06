De jabón. Eso es el «proceso», una pompa de jabón. Al DRAE me remito. Pompa: «Acompañamiento suntuoso que se hace en una función, ya sea de regocijo o fúnebre». También: «Rueda que hace el pavo real, extendiendo y levantando la cola». Continúo. Hacer pompa: «Hacer vana ostentación de algo». Pompa de jabón: «Burbuja que se forma insuflando aire en agua saturada de jabón y que se desprende de esta». Sentado ante el televisor, mientras contemplaba la concentración secesionista -una «performance» para el consumo interno de los convencidos con un toque agrio y pretencioso de Pep Guardiola para «internacionalizar» la ficción secesionista- proreferéndum ilegal celebrada en Montjuïc el pasado domingo -caluroso día, sí señor-, me vino a la cabeza la imagen del «proceso» como pompa de jabón. Fue entonces cuando acudí al DRAE para comprobar la bondad de mi hipótesis.

Sinceramente, creo que acerté. Me explico punto por punto. En Montjuïc, percibí una función del Teatro Nacional de la Comedia Independentista Catalana (Tncic) en donde el pavo real secesionista -¡cuánto colorido!- daba vueltas sobre sí mismo -¡in-inde- independencia!- extendiendo y levantando la cola. Justo al lado -realismo tosco nacionalista- de las cuatro columnas de Puig i Cadafalch que simbolizan las cuatro barras de la bandera catalana. El pavo real, encantado de haberse conocido, hacía ostentación de su plumaje: que si amamos la democracia, que si votaremos y ganaremos, que si en Cataluña no habrá nunca más unas elecciones autonómicas, que si esto ya no hay quien lo pare. Una pompa de jabón que las terminales mediáticas del «proceso» celebran y jalean. Al respecto, el DRAE brinda otra definición que viene como anillo al dedo. Dar jabón a alguien: «Adulardo, lisonjearlo». El problema del «proceso»: el aire y el jabón se acaban y la pompa de jabón puede estallar en la cara del independentismo. Cuando eso suceda, la pompa de jabón -me remito al DRAE-, la función del Tncic, pasará del «regocijo» a lo «fúnebre». Sabio, el DRAE.