La CUP se planta ante ERC y Junts per Catalunya y denuncia sus aspiraciones «autonomistas» La formación anticapitalista realizará hoy una conferencia para enumerar los «errores estratégicos» de los de Junqueras y Puigdemont mientras prepara su estategia para asentar la «República Catalana» con los comicios locales del año 2019

M.VERA

BARCELONA Actualizado: 21/03/2018 09:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La CUP no está dispuesta a dar su brazo a torcer ante las presiones de Junts per Catalunya (JpC) y ERC de cara a la investidura, o al menos, no en la primera batalla. Es por eso que los antisistema celebrarán hoy una «conferencia» para dar su punto de vista sobre la situación política actual. Lo harán en un lugar cargado de simbolismo, el «Born Centre Cultural», meca del nacionalismo catalán que simboliza la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión.

La tesis de los anticapitalistas, que cuentan con cuatro diputados en el Parlament, pretenden trasladar a las bases del movimiento independentista sus críticas ante la estrategia de republicanos y neoconvergentes, que priorizan la recuperación de las instituciones por delante de la «consolidación» de la «República Catalana».

Para la CUP esta hoja de ruta «es perjudicial para el independentismo y el país, y no ayuda a construir república». «Nos proponen una cuestión de confianza en una legislatura de gestión autonomista. La confianza la queremos ahora, con un plan de gobierno republicano», resumía ayer a modo de ejemplo el jefe de filas de los «cupaires» en el Parlament, Carles Riera.

La conferencia, titulada «Horizonte República: Construir República ampliando la base social, ampliar la base contrayendo República» busca ser el preludio de la precampaña para las elecciones municipales del año que viene, en las que los anticapitalistas pretenden frenar su sangría de apoyos en el Parlament reforzándose en los ayuntamientos de ciudades y pueblos, adminsitraciones en los que nació la CUP.

Durante las próximas semanas, los antisistema pondrán en marcha su maquinaria electoral -teóricamente enfocada al éxito en los comicios locales- con una serie de mesas de debate para averiguar si es posible «materializar la República desde los municipios y cómo generar desde los ayuntamientos una institucionalidad propia».

Las mesas y charlas contarán con personalidades políticas como la exdiputada en el Parlament Anna Gabriel -por videoconferencia desde Suiza-, la alcaldesa Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú) y el exconcejal madrileño de Hacienda Carlos Sánchez-Mato (Ahora Madrid). Entre los ponentes también estarán el rector de la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez de Venezuela, Carlos Alvarado; la alcaldesa de Berga, Montse Venturós (CUP); la concejal de Seattle (EE.UU.) Kshama Sawant, y el alcalde Maties Serracant (Crida per Sabadell), entre otros.