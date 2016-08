CDC pide una Diada masiva ante el «cansancio» de los sectores soberanistas

La coordinadora general del Partit Demòcrata Català (PDC), Marta Pascal, ha llamado a participar masivamente en el acto soberanista que han organizado la ANC y Òmnium en la Diada del 11 de septiembre para contribuir a que sea "la última" antes de la independencia de Cataluña, en un contexto, admite, de "cansancio" entre los soberanistas."En términos de la hoja de ruta, es la Diada previa a la consecución del proceso político", que se prevé que culmine en verano de 2017 tras 18 meses de legislatura, ha destacado la también diputada de JxSí en una entrevista de Ep.

Pascal confía en que "habrá muchoéxito" de asistenciaal acto soberanista, que este año se ha descentralizado en cinco municipios -Barcelona, Lérida, Tarragona, Salt (Girona) y Berga (Barcelona)-, y ha recordado que cualquier oportunidad es buena para llenar las calles y reivindicar una salida democrática al encaje de Cataluña en España.

Pero ha avisado de que sólo podrá ser la última Diada de una Cataluña autonómica"si la CUP no pone en riesgo la gobernabilidad" facilitando que prospere la cuestión de confianza a la que se someterá el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 28 de septiembre.

"Seguro que la CUP no hará descarrilar el proceso [...] y entenderá que los Presupuestos son clave para el proceso", ha destacado en alusión a la necesidad de vincular la cuestión de confianzay las cuentas de la Generalitat, algo que JxSí defiende pero que la CUP cuestiona.

Como los dirigentes de la ANC,admite cierto cansancio entre los sectores soberanistas, por lo que llama a JxSí y la CUP a "no convertir el proceso en procesismo y no desencantar a la gente dando la sensación de que se está más por mirarse de reojo que por ir juntos". Cree que se ha dado algún "mensaje a los ciudadanos contradictorio de que se echaba todo a perder", como cuando la CUP no votó a favor de los Presupuestos de 2016 en el Parlament, y espera que estos episodios no se repitan y se culmine la hoja de ruta independentista.

Críticas a Colau

Pascal celebra contar con la presencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la manifestación de la Diada: "En el mundo de la confluencia de Colau hay un alma catalanista soberanista que había representado ICV y que ahora ha quedado un poco enmudecida", ha lamentado, y ha llamado a este sector a reivindicarse e implicarse en el proceso soberanista y dotarlo de más transversalidad.

Pascal ha querido diferenciar el proyecto del PDC, heredero de CDC, del nuevo partido que prepara la alcaldesa de Barcelona: "No hemos nacido para ir contra nadie, sino para definir un espacio ideológico central, y este modelo se contrapone claramente al que están intentando articular Podemos y Colau".

A su juicio, ahora "se están configurando dos modelos, dos propuestas de país: la del mundo de Podemos y Colau, y la del PDC", que no se basa en la cultura del subsidio, sino en la del esfuerzo, que antepone la necesidad de construir un Estado propio, valora la economía productiva, cree en las segundas oportunidades para los ciudadanos y en la necesidad de generar riqueza para repartirla, y defiende el 'derecho a decidir' de las personas en todos los aspectos de su vida, como por ejemplo en la elección de la escuela de sus hijos, ha detallado.

Pascal también ha lamentado que el portavoz de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, alertara en declaraciones a Ep de que, si el PDC no cambiaba su marca para que no hubiera confusión entre nombres de partidos, se podría crear un conflicto en JpS -son socios-, algo que para Pascal es un error: "Usar JpS para mezclar dinámicas de nombres es erróneo, no me parece acertado. Me sorprendió".