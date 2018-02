El PDECat se distancia de Puigdemont y pide realismo al bloque independentista Los «neoconvergentes» marcan perfil propio y se alinean con las tesis «pragmáticas» de ERC

M.VERA

Los días pasan, las negociaciones entre Junts per Catalunya (JpC) y ERC siguen sin avanzar y la inquietud se empieza a notar en los despachos de la antigua Convergència. Este lunes, la plana mayor del PDECat celebró una reunión en la que los presentes coincidieron en reivindicar el rol del partido en la toma de decisiones, asimismo, reconocieron la necesidad de formar un gobierno de manera «urgente» y actuar dentro de los márgenes de la «legalidad».

Mientras en los despachos del partido de Carles Puigdemont empiezan a maquinar una estrategia para salir del «impasse» provocado por la estrategia del expresidente, de cara a la galería se empiezan a producir posicionamientos públicos -cada vez más desacomplejados- de dirigentes neoconvergentes pidiendo una solución que acabe con el bloqueo actual.

«El país necesita un Govern estable dentro de la legalidad vigente para poder defender un programa de gobierno y hacer política», ha afirmado hoy la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, en una entrevista con La Vanguardia. La líder de los neoconvergentes -que ve con impotencia como los cuadros de su formación tienen un papel secundario en las negociaciones entre JpC y ERC- también ha señalado que Cataluña necesita recuperar la Generalitat.

En este sentido, Pascal pide un gobierno que trabaje «desde el Palau de la Generalitat» ejerciendo el trabajo diario de recuperación de las instituciones, no obstante, la dirigente del PDECat evita pronunciarse sobre una eventual renuncia de Puigdemont a encabezar el gobierno catalán. «Ese escenario solo lo puede plantear Carles Puigdemont. No hay planes B ni C hasta que el president no diga lo contrario», apunta.

Paralelamente, la joven líder del PDECat reconoce que aunque en octubre se llegó «muy lejos» con al declaración de independencia, el mundo independentista ha «asumido» que no tuvo ningún efecto tangible. «Se tomaron decisiones que no han hecho cambiar el estatus juridicopolítico de Cataluña. No podemos menospreciar lo que se ha hecho, pero hay que ver cómo recuperamos las instituciones poniendo el país siempre por delante», resalta Pascal

El debate en el seno del PDECat está siendo intenso, pero cada vez resulta más evidente que los planes de la formación se parecen mucho a los que dibuja ERC. Así las cosas, fuentes de la formación consultadas por Efe afirman que la reunión del lunes fue «larga e intensa» y sus participantes expusieron «con franqueza» su preocupación por el bloqueo en las negociaciones entre los partidos de la bancada independentista, incapaces de acordar cómo sacar adelante la investidura de Carles Puigdemont.

Mientras algo se mueve en el PDECat, desde JpC empiezan a entender la magnitud del cisma que podría producirse en caso de romper con los antiguos convergentes -que cedieron su maquinaria electoral para poner en marcha la candidatura de Puigdemont-. En este contexto, resulta revelador el mensaje que el portavoz de JpC Eduard Pujol colgó ayer en sus redes sociales: «Explicarse y hacernos entender es un reto muy agradecido. Gracias por la acogida», escribía el diputado al lado de una foto dedicada a sus inquietos compañeros de viaje del PDECat.