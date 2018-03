El partido de Puigdemont amenaza con querellarse contra Llarena si no libera a Sànchez para la investidura Junts per Catalunya tiene la intención de promover una querella criminal contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por prevaricación

D.C.

BARCELONA 06/03/2018 15:19h Actualizado: 06/03/2018 23:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Junts per Catalunya (JpC) -la formación del expresidente Carles Puigdemont- tiene intención de promover una «querella criminal» contra el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena si no deja en libertad al diputado independentista Jordi Sànchez o no le permite acudir al pleno de investidura que se celebrará el próximo lunes, en el que él será el candidato para presidir la Generalitat.

Según ha anunciado hoy el portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, su partido tiene la intención de promover una querella criminal contra Llarena por prevaricación «si no resuelve favorablemente la petición de libertad de Sànchez».

«Entenderíamos como un hecho gravísimo que traicionara la voluntad de los ciudadanos de Catalunya. Los jueces deben ser jueces. Los jueces deben ser justos e impartir justicia, y no pueden decidir quién puede ser presidente de un país», ha apuntado Pujol. Asimismo, ha asegurado que confía en la decisión de Llarena sobre los escritos presentados por la defensa de Sànchez.

Por su parte, la defensa del candidato a la presidencia Jordi Sànchez -que ocupa el segundo puesto en la lista de JpC- ha pedido al Supremo y al Tribunal Constitucional que le dejen libre o le permitan acudir al Parlament para su investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo es respetar la «legislación vigente».