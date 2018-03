El Parlamento de Cataluña aprueba hoy seguir sin presidente La opción de ir a elecciones autonómicas coge peso si Puigdemont y Comín mantienen sus actas de diputados

El Parlamento de Cataluña aprobará este miércoles las dos propuestas de resolución presentadas por JpC, ERC y la CUP, que tienen como objetivo que la Cámara autonómica adopte «todas las medidas necesarias» para que Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull puedan ser investidos presidentes de la Generalitat. Los tres están bajo control judicial, el primero en Alemania, a la espera de que se decida sobre la petición de extradición por parte del Tribunal Supremo, y los dos siguientes están en prisión incondicional en Madrid. Los tres, acusados de rebelión.

A la espera de ver las consecuencias que puedan tener la aprobación de las dos resoluciones, los cierto es que si no hay un presidente electo el próximo 22 de mayo, se convocarán automáticamente unos nuevos comicios. De momento, Roger Torrent (ERC), presidente del Parlamento catalán, no tiene sobre la mesa la propuesta de candidato de ningún grupo parlamentario. Con el pacto firmado entre JpC y ERC, el nombre a proponer debería salir de la lista que lideró Puigdemont el 21-D. Todo indica que será Elsa Artadi la elegida, siguiendo un guion previsto por JpC para evidenciar que una, dos y tres veces no era posible investir a los candidatos propuestos.

Sin embargo, en las últimas horas, según fuentes de JpC, la opción de ir a elecciones autonómicas coge peso si Puigdemont y Comín mantienen sus actas de diputados. En esta línea, la prisión de Puigdemont está suponiendo desacuerdos importantes en el seno del grupo parlamentario de JpC, entre los que optan por dar un paso y avanzar en la formación de un gobierno catalán y los que mantienen la premisa «o Puigdemont o elecciones». En ERC afrontan el pleno de hoy por primera vez sin Marta Rovira, fugada a Suiza.

Además, en el pleno se votará la petición de Cs para que Torrent dimita por el uso «partidista» que hace del Parlamento catalán.