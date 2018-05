La oposición constitucionalista carga contra un Govern de Torra con dos presos y dos fugados Inés Arrimadas: «Así no se puede levantar el 155» García Albiol (PP): «Es una provocación» Salvador Illa (PSC): «Es un error de bulto» El entorno de la CUP critica la falta de paridad: «No es el Govern de la República que queremos»

Tanto el PSC como Ciudadanos y el PP han puesto el grito en el cielo ante la decisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de incluir en su Govern a dos exconsejeros que están encarcelados y a otros dos fugados en Bélgica.

Es es «error grave de bulto», ha considerado el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa. El socialista añade, en declaraciones a EFE: «Han de ocupar máximas responsabilidades personas que puedan desarrollarlas con plenitud de funciones, y no es el caso. Es un error de sentido común».

Más allá de posibles complicaciones jurídicas y legales que puedan acarrear los nombramientos, Illa se ha mostrado preocupado por «qué mecanismos se establecerán para que la oposición pueda ejercer el control» de la acción de un Govern con cuatro consejeros ausentes.

Por su parte, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha reaccionado a los nombramientos a través de su cuenta de Twitter: «Así no se puede levantar el 155», ha dicho, añadiendo que los independentistas «no quieren gobernar sino desafiar a la mayoría de catalanes y a la legalidad democrática».

Arrimadas defiende la intervención de la Generalitat porque con «un presidente supremacista, un plan ilegal anunciado en el Parlament y un Govern con dos presos y dos fugados que dieron un golpe contra la democracia» la aplicación del 155 «no se puede levantar».

Para el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, la composición del Govern de Torre es una «provocación». En declaraciones a los medios ha considerado que los independentistas lanzan así un claro mensaje de que quieren seguir instalados «en la confrontación, en la bronca y en el choque institucional». También ha avisado: «Las instituciones democráticas darán la respuesta adecuada a este desafío y a esta provocación».

Torra ha firmado el decreto de nombramiento de los nuevos miembros del consejo ejecutivo catalán, que incorpora a dos exconsellers en prisión preventiva, Jordi Turull (Presidencia) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), y a otros dos huidos en Bélgica, Antoni Comín (Salud) y Lluís Puig (Cultura).

Falta de paridad

Desde el entorno de la CUP las críticas no se basan en que el nuevo Govern vaya a contar con dos presos y dos fugados sino en la escasa presencia de mujeres del futuro ejecutivo catalán: «Un Govern con once hombres y tres mujeres no será nunca el de la República que queremos», ha escrito en Twiter la exdiputada anticapitalista.

También Illa ha criticado la falta de paridad de un gobierno con solo tres mujeres para un total de 14 consejerías, lo que «no refleja un equilibrio que debería tener» en cuestión de género.