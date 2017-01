El PSC no contempla no participar en el congreso del PSOE

La número dos del PSC y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha asegurado hoy que no tiene «ninguna duda» de que los socialistas catalanes podrán participar en el congreso del PSOE y se ha mostrado «convencida» de que Susana Díaz hará todo lo posible para que el PSC esté presente, informa Efe.

El exlehendakari Patxi López presentó ayer su candidatura para liderar un PSOE «renovado», «unido» y «claramente de izquierdas», y afirmó que no entiende «un PSOE sin el PSC ni un PSC sin el PSOE», por lo que se «opondrá radicalmente» a que en las primarias no puedan votar los 18.000 afiliados del partido hermano.

«Tengo clarísimo que el PSC participará en el Congreso Federal y que será el congreso el que decidirá las futuras relaciones entre PSOE y PSC. No tengo ninguna duda de que participaremos en el congreso, con voluntad de contribuir y aportar una mirada muy necesaria para superar los problemas del país», ha dicho Marín.

En declaraciones a TV3, la adjunta a la Primera Secretaría del PSC ha subrayado la intención de su partido de «seguir trabajando juntos» con el PSOE. «Hemos visto la posición de Patxi López y estoy convencida de que Susana Díaz hará todo lo posible para que el PSC esté presente y siga trabajando para el socialismo», ha remarcado.

Marín ha celebrado que, desde el Comité Federal del PSOE del sábado, los socialistas tengan ya una «ruta bien trazada y un calendario claro para empezar a trabajar», a la espera de si, además de Patxi López, habrá «otros compañeros que den un paso adelante».

«Dar este paso merece que te lo pienses, seas valiente y lo tengas claro. López mostró esas ganas de liderar el partido y estoy convencida de que habrá otros candidatos», ha señalado Marín, que ha dicho "no tener claro al 100 %" que Díaz acabe presentándose porque "hasta que no lo decida, todo son especulaciones".

Y sobre Pedro Sánchez, la número dos del PSC ha opinado que «debe pensar y evaluar bien qué ha pasado, cuál es el presente y qué queremos para el futuro. En la situación actual debe evaluar bien qué necesita el partido y los militantes en estos momentos».

Marín ha recordado que la dirección del PSC se mantendrá «neutral», más allá de los posicionamientos individuales, y ha insistido en que «el futuro del PSOE y PSC es caminar juntos».

Preguntada sobre la posibilidad de que Teresa Cunillera sea la representante del PSC que se incorpore a la gestora del PSOE, Marín ha evitado confirmarlo, pero ha sugerido que la exdiputada es "una excelente candidata para ser representante, para aportar mirada desde el PSC y la voluntad clara de ayudar".

Y respecto a Cataluña, Marín ha advertido de que "si hubiera un referéndum legal y acordado", su ciudad "colaborará"; pero "en cuestiones que no sean claramente acordadas y no sean parte de la estrategia de diálogo y suma (L'Hospitalet), no colaborará, a pesar de que somos la segunda ciudad de Cataluña".

"El dialogo, la suma, el consenso y el sentido común es lo que debe imperar, y no la confrontación. El país ha sufrido una crisis larga y dura, los ciudadanos están esperando que quede atrás y puedan tener una segunda oportunidad, y es lo que debemos intentar. Todo lo que sea confrontación y no llegar a acuerdos, no beneficia a los ciudadanos", ha sentenciado la alcaldesa socialista.