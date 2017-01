Miquel Iceta: Â«Yo tambiÃ©n hice una conferencia en Bruselas. Es fÃ¡cil si tienes un amigo eurodiputadoÂ»

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha minimizado este martes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el conseller de Exteriores, Raül Romeva, den una conferencia en una sala del Parlamento Europeo sobre el referéndum, algo que considera que "es fácil si tienes un amigo eurodiputado".

"Yo también hice una conferencia allí. Un amigo te coge una sala, invitas a una gente y van. Es fácil si tienes un amigo eurodiputado", ha asegurado en una entrevista en RAC 105 recogida por Europa Press.

Según Iceta, no menosprecia la conferencia ni tampoco considera, como sostuvo el eurodiputado del PP Esteban González Pons, que Puigdemont, Junqueras y Romeva "han alquilado una sala del Parlamento europeo, como podrían haberlo hecho en un bar".

Sí que ha destacado que cuando él hizo su conferencia le pidió al eurodiputado socialista Javi López que reservara una sala: "Le dije que me haría ilusión hacer una conferencia en el Parlamento Europeo, porque eso da tono y parece que da importancia, y me dijo: no sufras, en nombre del grupo pido una sala, invitamos a los amigos y haces una conferencia, y expliqué lo del federalismo allí".

«No tendrá repercusión»

En esta línea, el líder del PSC, ha asegurado que cree que el acto de esta tarde no tendrá "ninguna repercusión política", ya que "lleva un año de presidente y no se ha visto con ningún primer ministro europeo". "Seguro que la tiene en los medios", pero ha matizado que no tendrá "ninguna repercusión política", ha sentenciado.