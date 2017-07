Miquel Iceta, proclamado candidato del PSC a la Generalitat con un 97,6 % de apoyo

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha sido proclamado hoy oficialmente candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, al sumar un 97,6 % de los votos de los miembros del Consejo Nacional de los socialistas catalanes. Iceta repite así como candidato sin necesidad de haberse celebrado primarias, ya que fue el único candidato que optó a presentarse al proceso de elección.

En la votación secreta e individual realizada en la reunión del Consejo Nacional celebrada a las 10 de la mañana, han participado un total de 207 consejeros, con un total de 202 votos a favor (97,6%), 5 en blanco (2,4%) y cero nulos.

La presidenta del Consejo Nacional del PSC, Maria Miranda, ha expresado el «apoyo de los consejeros y de los socialistas para defender los valores de nuestro partido ante unas elecciones cada vez más cercanas».

«Somos el cambio, somos la izquierda y cada vez más gente se suma a nuestro proyecto, nacido desde la ilusión, para que las personas vuelvan a estar en el centro de acción política, dando respuesta a las necesidades reales de la sociedad civil», ha agregado.

Miranda ha recordado además que la victoria de Pedro Sánchez en el partido ha generado «una corriente de optimismo en el partido» y, por ello, ha llamado a "mantener la ilusión por sumar y confirmar que el Partidos Socialista es el cambio, con todas las letras".

El propio Sánchez, que ayer presentó junto a Barcelona supropuesta de reforma constitucional, ha acompañado a Iceta en u acto de proclamación al que han asistido más de 1.500 personas.

En su parlamento, el secretario general del PSOE ha asegurado que «la España nación de naciones va a llegar», porque «el centralismo es pasado y el federalismo es el futuro», y ha hecho un llamamiento al diálogo para que «en el 1 de octubre no pase nada».

«Hay quienes creen que hasta el 1 de octubre (fecha del referéndum anunciado por la Generalitat), como va a haber un choque de trenes, mejor quedarnos parados y no hacer nada. No lo comparto. Después del 1-O no pasará nada si antes abrimos el camino del diálogo. Empecemos a abonarlo ya. El 1-O es hoy, es pasado mañana y todos los días necesarios para forjar el diálogo y el consenso para evitar la crisis en Cataluña», ha señalado el dirigente del PSOE.