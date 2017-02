El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha negado la existencia de "partidas opacas" para un eventual referéndum en los presupuestos. El concejal comparece este mediodía en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament para dar explicaciones sobre las polémicas declaraciones del dimitido senador de ERC, Santi Vidal.

"No hay partidas opacas. Un presupuesto es una ley pública, abierta, limpia, transparente. Lo hemos dicho siempre. Es legítimo que pregunten, pero la respuesta es que no hay partidas opacas, entre otras cosas porque no serviría de nada y no tendría sentido. Si las hubiera, las verían. Pero no las ven porque no hay", ha afirmado, según recoge Efe.

En cambio, el diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa ha afeado al Govern que "van locos por conseguir los datos de los catalanes, sea como sea", y ha advertido de que sería "ilegal" el uso de datos para fines ajenos a los que establecen las leyes como la utilización del padrón para crear un "censo alternativo" a partir de los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT).

"Ni las del Idescat ni nadie. Es evidente que no, no hacemos nada de nada que sea ilegal", ha subrayado Junqueras. "Tenga absoluta tranquilidad al respecto. Gestionamos nuestras obligaciones de la mejor manera posible". El vicepresidente ha pedido "confianza" en los funcionarios y trabajadores públicos, que "han hecho, hacen y harán las cosas muy bien hechas, absoluta confianza".

Junqueras ha negado asimismo que haya "ningún acuerdo" con un fondo de inversión para que facilite al gobierno catalán 200.000 millones de euros, como afirmó Santiago Vidal en sus conferencias.

Desde el PSC, la diputada Alicia Romero ha reprochado a Junqueras que "trate y responda" a los diputados de la oposición como si "fuésemos niños de 10 años", mientras el diputado del PPC Alejandro Fernández ha acusado al Govern de "gravísima irresponsabilidad" por no participar en la negociación de un nuevo modelo de financiación que "afectará a Cataluña".

Evitadas cinco comparecencias

La comparecencia de Junqueras ha sido a petición propia, pero la tramitó después de que toda la oposición le reclamara que fuera a la Cámara a explicar el asunto advirtiendo de que, si no lo hacía, tratarían de forzar su asistencia a la comisión.

Esn esta misma línea, JpSí y la CUP han unido sus votos al inicipo de la comisión para evitar que cinco consellers del Govern y el propio Vidal tengan que comparecer ante la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament para dar explicaciones sobre las polémicas declaraciones del juez y senador de ERC que le obligaron a dimitir.

Así han habido 11 votos en contra de la comparecencias --JxSí y la CUP-- y 10 a favor --el resto de la oposición--. Los consellers que no tendrán que comparecer son el conseller de Justicia, Carles Mundó; el de Interior, Jordi Jané; el de Asuntos Exteriores, Raül Romeva; la de Gobernación, Meritxell Borràs, y la portavoz, Neus Munté.

Sobre esto, la diputada de JxSí Anna Caula ha defendido que ya comparecerán el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó. "Este miércoles se darán las explicaciones oportunas", ha argumentado. El diputado de la CUP Carles Riera ha considerado que las declaraciones de Vidal fueron "absolutamente excéntricas y totalmente recriminables", pero ha considerado que con las ponencias de este miércoles ya es suficiente.

Posible comisión de investigación

Por otro lado, PSC y Cs anunciaron que pedirían una comisión de investigación sobre el caso si estos consellers no comparecían en la Cámara, al considerar que las declaraciones de Vidal atañen a varios departamentos del Govern. Ahora, necesitan el apoyo de un grupo más de la Cámara para forzarla.

Las polémicas declaraciones de Vidal abordaban varios ámbitos de la gestión pública de la administración catalana, pero la que toca más de cerca a Junqueras es que el exsenador afirmó que la Generalitat estaba obteniendo de forma ilegal datos fiscales de los catalanes.

Vidal se retractó de sus afirmaciones y Junqueras le desautorizó, pero esto ha seguido sin convencer a la oposición, que considera que la gravedad del caso merece abordar el tema de forma específica este miércoles en comisión.