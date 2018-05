Los CDR de Mataró burlan la prohibición de poner cruces en la playa y colocan toallas y bufandas en cruz

Alrededor de un centenar de personas, miembros del autodenominado Comité de Defensa de la República (CDR) de Mataró, ha colocado, este domingo a primera hora de la mañana, toallas y bufandas amarillas en forma de cruz en la playa de la ciudad barcelonesa.

De esta manera, los independentistas del CDR de Mataró han burlado a los Mossos d'Esquadra y a las autoridades locales, que habían advertido días atrás de que impedirían que se colocaran cruces de madera o material rígido en la playa, ya que para esto se necesita una autorización de la Generalitat de Cataluña, administración que no había dado su visto bueno.

Según ha informado el CDR de Mataró, los concentrados han desplegado toallas y bufanadas en la arena y prevén estar toda la mañana en la playa, por lo que han hecho un llamamiento a secundarles, y evitar así que grupos de personas no independentistas retiren las toallas de la playa.

Bon dia #Mataró! Més d'un centenar de persones s'ha aplegat a la platja però com està prou tapat no hem pogut prendre el sol!



Així que de moment estenem les tovalloles...



Aneu venint que serem per aquí tot el matí!#QuinaCreupic.twitter.com/rQhkAImENb