Mas defiende el 9-N: «Obedecimos al pueblo de Cataluña»

Si hay una población con especial significación en el imaginario independentista, esa es Arenys de Munt. Allí se organizó en 2009 la primera consulta popular para la independencia de Cataluña, kilómetro cero de lo que hoy se conoce como proceso soberanista y, desde entonces, cada año se celebra un Aplec per la Independència para conmemorar la efeméride y analizar la situación política. Un marco idóneo para que el exconsejero de Presidencia y portavoz del Partit Demòcrata Català en el Congreso, Francesc Homs, se dejase ayer agasajar antes de su declaración de este lunes en el Tribunal Supremo, donde deberá responder por su papel en la organización de la consulta del 9-N después de que la Fiscalía apreciase indicios de prevaricación, desobediencia y malversación.

Francesc Homs acude a declarar ante el Tribunal Supremo por el 9-N

«Me produce más respeto el homenaje de hoy por lo que representáis gente como vosotros y como tantas otras personas que hay en el país, que no lo que me toca hacer mañana (por hoy) en Madrid», aseguró Homs durante un «acto de apoyo a los imputados por el 9-N» en el participaron unas 600 personas y al que también se sumó el expresidente catalán, Artur Mas. Fue éste último quien insistió una vez más en que lo único que se hizo el 9-N fue «obedecer al pueblo de Cataluña», algo por lo que no tendrían que ser juzgados. «Dicen que hemos delinquido, desobedecido al TC. Pues bien, yo estoy convencido de que no desobedecimos al TC. De lo que estoy seguro al cien por cien es de que lo que hicimos fue obedecer al pueblo de Cataluña, que nos había pedido las urnas y votar por el futuro político del país», defendió el expresidente catalán.

«Íbamos con las papeletas a las urnas»

«Volveríamos a hacer lo que hicimos tantas veces como fuera necesario. No fuimos unos ‘hooligans’ con trabuco en mano, íbamos con las papeletas de las urnas», añadió Mas, quien volvió a cargar contra el Gobierno por orquestar supuestas tramas contra los políticos catalanes. «No mueve ficha, recurre a la Fiscalía, impide siempre que puede que algún partido que defiende la independencia se pueda inscribir incluso como partido político, y mueve las fichas en los despachos de los ministerios para montar operaciones Cataluña para desprestigiar ante el pueblo de Cataluña a los principales líderes soberanistas del país», dijo.

Homs, por su parte, aprovechó para anunciar que no acudirá a declarar ante el TS en nombre de un partido o una filiación política, sino en nombre del «conjunto» de Cataluña. «Mirándoles fijamente a los ojos les podremos decir que nosotros representamos unos valores, una determinación, una voluntad insobornable e inalterable, que es la libertad de nuestro país a través de las urnas para conseguir un estado independiente», proclamó el líder nacionalista, para quien su declaración ante el Supremo obedece a la «voluntad de conseguir un Estado independiente, que es lo que merecemos y necesitamos como país y como nación».