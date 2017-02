El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha reafirmado esta mañana en su parte de responsabilidad en la organización de la consulta del 9-N de 2014, algo por lo que mañana, junto a los consejeras de su gobierno Irene Rigau y Joana Ortega, será juzgado a partir de mañana en el TSJC, afrontando una petición de pena por parte de la Fiscalía de diez años de inhabilitación.

Los tres han comparecido este mediodía en rueda de prensa para insistir en que el juicio por el 9-N es la última expresión de lo que Mas ha definido como una muestra del talante "intolerante y poco democrático del Estado español". "Nos querían arrodillados, y nos encontrarán de pie", ha añadido Mas, convendido de que la manifestación de mañana "no es una coacción a la Justicia", y que en cualquier caso servirá "como acelerador para ampliar la base soberanista".

Mas, pese a reafirmarse en lo sucedido el 9-N -"lo volveríamos a hacer", ha explicado-, ha evitado en todo momento declararse como único responsable, abundando en la línea de defensa de que fueron voluntarios, unos 42.000, los que permitieron la celebración de la consulta, en la que acabaron votando 2,3 millones de personas. Sí , en cambio, se ha reafirmado como "máximo responsable político".

"Desde el gobierno canalizamos ese gran canto de libertad del 9-N", una iniciativa que, ha insistido, "era lo que el país nos pedía". "Actuamos en consecuencia, ayudamos a poner las urnas", ha apuntado Mas.

Mas, en este sentido, ha apuntado que en la consulta de 2014 "Cataluña perdió el miedo a ese Estado español intolerante. Y el día que comienzas a perder el miedo empiezas a ser más libre". "Algunos pensaron que eso merecía un castigo ejemplar, y por eso nos juzgan", ha concluido. Mas, por otra parte, ha anunciado que "si la justicia europea nos inhabilita, iremos a la europea... Defendemos la causa de la democracia".

Mas, por otra parte, ha añadido que "no somos mártires ni héroes, no buscamos la inhabilitación" al ser preguntado si el juicio podría ser un trampolín para una hipotética candidatura suya a unas próximas elecciones.

Mas no ha descartado presentarse como candidato, aunque ha diferenciado en que "no es lo mismo acudir a unas elecciones autonómicas convencionales que a unas futuras elecciones constituyentes". Al respecto, también ha apuntado que, en caso de inhabilitación, si finalmente Cataluña acaba constituyéndose como Estado, "la legislación española ya no tendría influencia en un futuro estado catalán".

