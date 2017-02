Mas, en su alegato final: Â«No desobedecimos al TC, plantamos cara al EstadoÂ»

Con un alegato final con visos de mitin político y mensajes directos a la fiscalía, la misma a la que se ha negado a responder durante todo el juicio, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha insistido una vez más en su convicción de que ni él ni las otras dos encausadas, Irene Rigau y Joana Ortega, cometieron ningún delito al desoír el veto del Tribunal Constitucional a la consulta del 9-N y ha vuelto a colocar todos los focos sobre los voluntarios.

«Si alguien sabe algo del voluntariado, sabrá que a los voluntarios no se les da órdenes: ya se habían hecho suyo este proceso», ha justificado Mas antes de que el juicio quede visto para sentencia. «No desobedecimos al TC, plantamos cara al Estado», ha subrayado Mas, quien ha vuelto a incidir en la idea de que lo que se ha querido juzgar estos días no ha sido la desobediencia de tres políticos, sino el grueso del proceso soberanista. «Estamos aquí por el éxito del 9-N, y porque este éxito no gustó y sentó como un desafío. Ahora se pretende que este desafío se pague por parte de algunos», ha dicho Mas.

«No nos engañemos: no estamos aquí por desobedecer un Tribunal Constitucional, al que además no hemos desobedecido», ha subrayado el expresidente catalán, quien, pese a empezar su parlamento agradeciendo el trabajo hecho por el tribunal y por la fiscalía, no ha dudado en poner en tela de juicio la imparcialidad de la acusación al recordar que el fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, había explicado horas antes que la la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal, le encomendó «una valoración técnica rigurosa».