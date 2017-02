Junts Pel SÃ­ y la CUP impiden que la Generalitat emprenda acciones legales contra Santi Vidal

La mayoría de Junts pel Sí y la CUP en el Parlament ha rechazado hoy que el Govern emprenda acciones legales contra el exsenador de ERC Santi Vidal, y ha evitado de nuevo la comparecencia del presidente catalán, Carles Puigdemont, para que aclare las acusaciones sobre presuntas ilegalidades.

El pleno del Parlament ha debatido hoy sendas mociones presentadas por los grupos de Ciudadanos y el PSC, en las que se instaba al Govern a emprender acciones legales contra Santi Vidal, después de que el ejecutivo catalán haya asegurado en los últimos días que las acusaciones del exsenador son falsas y calumniosas.

Sin embargo, Junts pel Sí y la CUP han sumado sus fuerzas para rechazar esta petición de Ciudadanos y del PSC para que el Govern denuncie al exjuez.

Asimismo, estos dos grupos independentistas han evitado de nuevo la comparecencia de Puigdemont en la cámara catalana, como reclamaba Ciudadanos en su moción.

En cambio, sí se han aprobado algunos puntos de la moción del PSC, entre ellos, presentar en la comisión de Economía del Parlament los trabajos de la auditoría que está realizando la Autoridad Catalana de la Protección de Datos una vez concluidos o llevar a la misma comisión, en el plazo de dos meses, un informe sobre el programa e-Spriu, plataforma tecnológica para la gestión de impuestos.

Además, también se ha aprobado, a propuesta de los socialistas, "garantizar el respeto y cumplimiento de la legalidad" en la obtención y uso de los datos fiscales de los catalanes.

En cambio, del texto de Ciudadanos no se han aprobado los puntos que instan a la Generalitat a garantizar que no se han obtenido datos fiscales sin consentimiento escrito de los ciudadanos para fines que no sean la gestión de impuestos que competen al gobierno catalán, y que tampoco se ha hecho un uso de los mismos para otros fines.

Tampoco ha prosperado el punto que pedía garantizar que no se enviarán comunicados a personas físicas o jurídicas instando a desatender requerimientos o la normativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.