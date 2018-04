El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el dirigente de Junts per Catalunya Eduard Pujol - EFE

Junts per Catalunya rebaja el tono: no forzará un nuevo choque con el Estado para investir a Puigdemont La formación encabezada por Carles Puigdemont recula y apuesta ahora por no entrar en un escenario «de desobediencia» mientras asegura no tener voluntad de generar «nuevos problemas»