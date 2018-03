Junts per Catalunya presiona ERC y pide la delegación de voto de Carles Puigdemont El presidente del Parlament Roger Torrent (ERC) cede el protagonismo a los letrados de la Cámara para decidir si esta petición es viable

D.T.-M.V.

Junts per Catalunya (JpC) ha pedido a la Mesa del Parlament que el expresidente Carles Puigdemont pueda delegar su voto en los próximos plenos. Desde la formación neoconvergente consideran que al estar preso, el exalcalde puede delegar su voto en otro diputado, como ya hacen parlamentarios encarcelados como Oriol Junqueras (ERC).

La petición de JpC ha cogido a ERC con el pie cambiado ya que los del expresidente han tomado esta decisión de forma unilateral sin, aparentemente, consultarla con las otras formaciones independentistas. Tras conocer la petición de la formación de Puigdemont, el jefe de la Cámara catalana, el republicano Roger Torrent ha suspendido la reunión que celebraba la Mesa hasta dirimir si la petición es viable.

Fuentes parlamentarias han asegurado a ABC que la petición de Puigdemont -preso en Alemania- es improcedente, y que este no puede delegar su voto. A su vez, Torrent ha decidido que sean los letrados de la cámara quienes diriman si el expresidente puede participar o no en los plenos delegando su voto.

Ciudadanos y el PP

Paralelamente, Ciudadanos y el Partido Popular han presentado peticiones de reconsideración a las resoluciones planteadas por Junts per Catalunya, ERC y la CUP al considerar que están fuera del marco legal, no obstante, fuentes parlamentarias aputan que esas peticiones no prosperarán teniendo en cuenta la mayoría que tienen los independentistas en los órganos que dirigen el Parlament.