Junqueras critica a Colau y asegura que su tuit contra los Mossos estuvo «fuera de lugar»

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha asegurado hoy que el tuit que colgó ayer la alcaldesa de Barcelona Ada Colau en el que criticaba la actuación de los Mossos de Escuadra en el desahucio de una familia en Barcelona estuvo «fuera de lugar».

Colau y los Mossos d'Esquadra mantuvieron ayer un rifirrafe a través de Twitter por el desahucio de una madre y sus tres hijos, en el que la policía empleó la fuerza para sacar a miembros de la PAH que intentaban impedir la entrada de la comitiva judicial.

En declaraciones a los medios, el vicepresidente ha señalado que «no se debe responsabilizar a quienes no tienen la culpa de las decisiones del gobierno», y ha lamentado que la Generalitat no tenga potestad de decidir sobre qué familias pueden o no ser desahuciadas.

En este sentido, Junqueras ha añadido que los Mossos de Esquadra «sólo obedecían órdenes» de los juzgados, que autorizaron al cuerpo a desahuciar la familia a fin de que la comisión judicial pudiera entrar en el edificio.

Exigim a @govern que @mossos no torni a desnonar mai més una família amb criatures. Els drets dels infants han de prevaldre sempre! — Ada Colau (@AdaColau) 14 de septiembre de 2016

El desahucio fue ejecutado por orden judicial a instancias del propietario de la vivienda en el número 18 de la calle Arizala, ubicado en el distrito de Sants de Barcelona, y a éste acudieron una decena de miembros de la PAH, que se han sentaron ante la puerta del edificio para impedirlo ante una fuerte presencia de Mossos d'Esquadra.

Finalmente, la policía autonómica arrastró y cogió en volandas a los activistas, mientras estos protestaban y colgaban las imágenes en las redes sociales.

Poco después, Colau se comprometía a realojar la familia esa misma noche y volvía a usar la misma red social para exigir a los Mossos que no se volviera a producir la misma situación.

«Exigimos al Govern que los Mossos no vuelvan a desahuciar nunca más a una familia con criaturas. Los derechos de los niños han de prevalecer», mencionó la alcaldesa en Twitter.

También la conseller de Presidencia, Neus Munté, se ha sumado a las críticas para considerar «ofensivas» las palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al Govern por la intervención de ayer de los Mossos d'Esquadra en un desahucio.

En declaraciones a La Xarxa, Munté ha salido al paso de los reproches que Colau lanzó ayer en Twitter, desde donde exigió al Govern y a los Mossos que «no vuelvan a desahuciar nunca más a una familia con criaturas» y dijo que es «urgente» una ley contra los desahucios como la «suspendida por PP y Tribunal Constitucional».

A Munté le «sorprendió muchísimo» la reacción de Colau, porque pese a su «responsabilidad institucional» la alcaldesa «olvidó» que los Mossos cumplían su deber como «policía judicial», obedeciendo órdenes de un juez.

«Se equivocó, y mucho», ha protestado Munté, que además ha considerado «ofensivo» que Colau sitúe «al mismo nivel» a la Generalitat y al Gobierno del Estado, que precisamente instó al Tribunal Constitucional a tumbar la ley catalana de emergencia habitacional.