Jaime Malet: «La marca Barcelona ha quedado deteriorada por el 'procés'»

J. C. VALERO

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España califica la fuga de empresas de Cataluña como “una estampida que jamás había pasado en otro país del mundo”.

Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, opina que el discurso económico desde los círculos independentistas de que no pasa nada “es frívolo y una mentira", ya que "muchas empresas no volverán". Para quien es responsable de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España desde hace 17 años, el cambio de domicilio social de 3.200 empresas de Cataluña a otras comunidades españolas ha sido "una estampida que nunca había pasado a ningún país del mundo ".

La trascendencia de esta huida empresarial ha sido subrayada este sábado por Malet en el programa “Converses” de COPE Cataluña y Andorra al recordar que en Estados Unidos y en todo el mundo "hay muchas ciudades que se pelean por lograr las sedes sociales de empresas". En ese sentido, y dado que gran parte de esas compañías que han huido por el “procés” tenían su sede social en Barcelona, ha dicho que "la marca Barcelona ha quedado deteriorada". Malet ha reconocido no entender por qué el ayuntamiento barcelonés no ha dicho nada por semejante pérdida.

Tampoco ha ayudado a la marca de Barcelona la existencia de manifestaciones que se aprovecharan para protestar contra el Rey Felipe VI, en referencia a la demostración organizada en la capital catalana tras los atentados terroristas del 17 de agosto y en la que se escenificaron pancartas, gritos y cánticos contra el monarca. "Esto tampoco ha pasado en ningún país del mundo y esta política no lleva a ningún sitio, por lo que hay que pararla ya ", ha sentenciado.

Jaime Malet no entiende por qué no ha habido "una posición más clara contra este empobrecimiento la ciudad". Por contra, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España destaca la capacidad de atraer talento de Barcelona, ya que a su juicio es un lugar "que gusta mucho", y pronostica que en la capital "aún le quedan posibilidades para reconducir la situación ". En ese sentido, Malet envía un mensaje a la alcaldesa, Ada Colau: "Sería positivo que el Ayuntamiento de Barcelona tuviera la mentalidad de pensar que las empresas crean riqueza y de dar todo el apoyo posible a esta realidad".

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España ha lamentado que Cataluña "esté perdiendo el tiempo con temas políticos que no dan ningún tipo de satisfacción". Asegura que es un territorio con mucho potencial que "podría ser un pequeño Silicon Valley del sur de Europa" si la independencia no fuera un tema recurrente. Considera que en Cataluña hay una percepción de que lo que ocurre aquí ocurre es de interés general para administraciones y empresas de otros países, cuando "el mundo es muy grande y para los inversores les importa más lo que pasa en China, Japón, México o Guatemala”. Malet reconoce que los inversos le preguntan por el “procés”, pero “lo hacen con algo de sorna y no le dan demasiada importancia” al haberse garantizado la estabilidad constitucional.

Jaime Malet considera que ahora lo más importante es la transformación del mundo que viene con la cuarta revolución industrial y "quien se dedique a mirar a la Luna perderá el tiempo". Piensa que "todo el mundo debería estar alineado para afrontar la disrupción que viene", y más cuando "España y Cataluña no están preparadas”.