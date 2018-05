Irene Pardo: «Vamos a dar la batalla de las ideas, no nos vamos a callar» Mañana se renueva la dirección de la organización juvenil del PP catalán y la única candidata afronta el reto sabedora de la dificultad que conlleva

D. TERCERO

Irene Pardo (Barcelona, 1989) será confirmada mañana como presidenta de Nuevas Generaciones (NNGG) de Cataluña, durante el XIII Congreso de la organización juvenil, que se celebra en Barcelona. Para ABC, Pardo explica algunos de sus objetivos y augura una «batalla de las ideas» con Cs.

—¿Cuál es el objetivo que se marca?

—Conseguir que NNGG sea la organización referente de todos los jóvenes que se sienten catalanes y españoles.

—Este objetivo, ¿no se cumple ahora en NNGG?

—Sí, pero venimos de una etapa interna difícil, en la que el presidente saliente (José Antonio Coto) llevaba muchos años y ahora se necesita profundizar en la formación e intentar definir la estrategia. Hemos de llegar a una parte del electorado que no llegamos.

—¿Por qué cree que el PP está con solo cuatro diputados en el Parlamento catalán?

—Cuando un partido gobierna y tiene que lidiar con asuntos como lo vivido en Cataluña y la crisis económica, al final, tiene que tomar decisiones que son excepcionales y no contentan a todo el mundo.

—El PP podría sacar pecho de su gestión, ¿no cree que hay un desajuste entre los resultados y la respuesta electoral?

—La ciudadanía valora que el Gobierno haya estado presente y tomado las riendas aplicando el artículo 155 de la Constitución. Pero desde el PP no hemos sabido capitalizar bien esta actuación. Otros partidos se han aprovechado de la toma de decisiones que suponen un desgaste

—¿Ciudadanos?

—Por ejemplo.

—¿Qué receta ofrece desde NNGG para frenar que el electorado popular se vaya a Cs?

—Hemos sufrido que alguna gente, bajo las siglas del PP, ha hecho cosas que no debía. Por ahí puede estar la desafección hacia el PP. ¿Receta? No la tengo. Pero vamos a dar la batalla de las ideas. Está claro. Ya está bien de callarse. No le tengo miedo a Cs. Ellos no tienen mensajes claros, marean la perdiz según digan las encuestas, y son oportunistas. No nos vamos a callar.

—¿Tiene ambición política?

—Tengo vocación política. Si algún día me proponen ir en las listas, en lugares de salida, lo haré encantada.