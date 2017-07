El exconseller y diputado no adscrito en el Parlament, Germà Gordó, ha opinado este martes que el presidente catalán, Carles Puigdemont, se «equivocó» al cesar a Jordi Baiget como conseller tras expresar sus dudas sobre el 1-O, un referéndum que él «apoya», aunque ha pedido «diálogo hasta el último segundo».

Por primera vez en la habitual ronda de ruedas de prensa de los grupos del Parlametn de cada martes, Gordó ha comparecido como diputado no adscrito,después de que a principios de junio abandonara las filas del PDeCAT y dejara su grupo parlamentario, Junts pel Sí, pero mantuviera su escaño tras anunciarse que sería investigado judicialmente por el caso del 3%.

El exconseller de Justicia y exgerente de CDC ha confirmado que una vez ha «aclarado» cuáles son sus derechos y recursos como diputado no adscrito, ha decidido que cada martes comparecerá en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Hoy ha acudido acompañado de la expresidenta del Instituto Catalán de las Mujeres Teresa Pitarch -destituida tras dejar también las filas del PDeCAT-, una de las principales colaboradoras de Gordó en Nova Convergència, la plataforma que coordina el exconseller, y que le aconseja en sus «decisiones» como diputado.

«El diputado número 72 del Procés»

Gordó ha «valorado positivamente» los 18 meses que se cumplen desde la toma de posesión de Puigdemont, al que ha recordado que él será su «diputado número 72 en el proceso de soberanía» de Cataluña.

Pese a insistir en que el Govern «ha trabajado muy bien» en este periodo y que él «estará al lado del president», sí ha advertido de que «en algunas cuestiones ha dejado parte de su ideología en manos de la izquierda más extrema, algo que se debe corregir».

Como también ha mostrado sus reparos al ser preguntado sobre el cese de Baiget. «Creo que Baiget ha sido muy buen conseller, una persona de 'seny', trabajadora, equilibrada, que acierta en sus decisiones. Y creo que el president Puigdemont no acertó con su cese», ha señalado. Así, ha insistido en que Puigdemont «se equivocó» al cesar a Baiget, porque «cuando una persona opina, con cierta libertad, y es leal y buen conseller, es excesivo su cese por dar una opinión determinada».

Gordó ha advertido de que «más gente dentro y fuera del PDeCAT tiene esa opinión» de Baiget sobre el referéndum del 1 de octubre, aunque del mismo modo que «no se puede censurar a nadie por opinar, se deben aceptar también las mayorías» del partido. En cualquier caso, Gordó ha dejado claro que él «dará apoyo» al referéndum y llamará a la ciudadanía a votar, aunque del mismo modo ha pedido al Govern que «siga dialogando hasta el último minuto, hasta el último segundo», porque «el diálogo es básico y bienvenidas sean las iniciativas para que se pueda producir».

«No debemos perder la apertura al diálogo continuo y continuado hasta el último día», ha dicho el diputado, que en esta línea ha subrayado que «no criticará» que este viernes «haya una cumbre entre las ejecutivas del PSC y el PSOE» en Barcelona para acordar medidas legislativas para afrontar el problema en Cataluña: «Bienvenida sea (dicha reunión entre ejecutivas socialistas). Lo que sean iniciativas, diálogo, repensar... es algo que se tiene que mantener hasta el final y no es bueno criticarlo», ha recalcado.

Por otro lado, Gordó se ha referido a la proposición de ley de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que se debatirá en este pleno y que él ha «aplaudido» y «valorado positivamente» como herramienta para luchar contra la «pobreza más extrema».

No obstante, ha expresado tres «observaciones»: ha dicho no estar de acuerdo con que con la RGC «se pueda sobrepasar los ingresos del sueldo mínimo interprofesional», rechazando así que «haya gente que pueda tener más ingresos que trabajando»; ha advertido de que esta ley no debe suponer un incremento de la presión fiscal sobre las clases medias; y ha reclamado que la RGC sea «única y exclusivamente para personas con residencia legal».