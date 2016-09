Forcadell no entiende que la puedan inhabilitar por un tema que interesa a todos los catalanes

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha asegurado hoy que no puede entender que se pueda inhabilitar a alguien por favorecer un debate que interesa a Cataluña, en referencia a la petición de Fiscalía de abrir la vía penal en su contra por su papel en la aprobación de las conclusiones de la Comisión de Estudios sobre la independencia.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, la presidenta ha afirmado que ni se plantea que pueda ser inhabilitada, y ha aseverado que ella siempre ha defendido que en el Parlament se pueda hablar "de todo", y especialmente si es un tema que interesa a los ciudadanos de Catalunya.

Ha insistido que no se ha planteado qué haría en caso de ser inhabilitada, porque es un futurible que no contempla, puesto que, según ella, no se entendería. Asimismo, ha dicho que confía en que el 28 de septiembre celebrarán la cuestión de confianza al presidente Carles Puigdemont, y que, tras ella, ella podrá seguir en su cargo con normalidad.

"Cada partido tienen que defender sus legítimas opiniones", ha dicho, sin embargo, ha valorado que a una presidenta del Parlament no se le puede pedir que renuncie a sus opiniones y sus ideas, pero sí que a la hora de decidir sobre la gestión parlamentaria tiene que ser imparcial.