El fiscal del 9-N concluye: Â«No se estÃ¡ juzgando la voluntad popularÂ»

El fiscal del juicio por la consulta del 9-N, Emilio Sánchez Ulled, ha arrancado la sesión final del juicio por la polémica consulta de 2014 que "no se está juzgando la voluntad popular" en la causa contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta soberanista. "Por mucho que se repita una y otra vez, no es la verdad", ha asegurado el fiscal Emilio Sánchez Ulled este viernes en la lectura de su informe, en la última sesión del juicio que acoge el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Sánchez Ulled ha insistido en que el objeto del juicio es averiguar si el Govern desobedeció y continuó con su actividad administrativa para el 9N pese a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la consulta. Ha explicado que el día 9 de noviembre de 2014 él mismo era el fiscal de guardia y que se presentaron varias denuncias en juzgados catalanes por parte de personas individuales, partidos y organizaciones, y que si decidieron no actuar fue porque en ese momento no tenían suficientes elementos para decidir «porque la apariencia era de ciudadanos voluntarios que hacían la consulta».

No obstante, ha resaltado "debajo de esa actuación de voluntarios había una actuación continuada de los poderes públicos que es lo que el TC suspendió y que constituyó el no acatamiento de la orden del TC". «Hubo un clima de opacidad que me sorprende porque es absolutamente contrario a lo que en democracia es el principio básico de los poderes públicos que es la transparencia», ha argumentado.

El fiscal ha considerado «con dolor y con tristeza» que lo que ha pasado con el 9N ha sido expresión de una ruptura de las reglas de juego democrático y una ruptura de la convivencia, en sus palabras. Ha dicho que en este caso no son una "institución de negro contra personas de autoridad democrática".

Sobre por qué ese día no se adoptó la medida cautelar de suspender o impedir la votación, tal como solicitaron los que presentaron denuncia, ha explicado que no había suficientes elementos que probaran que detrás había una actuación pública para tomar «medidas tan graves». Las medidas cautelares necesitan de proporcionalidad, no se podía adoptar esa decisión en ese momento", ya que había falta investigar con pausa, calma, rigor y profesionalidad, algo que en una guardia de 24 horas era imposible.

Mas: el juicio es "tremendamente forzado"

Por su lado, Mas, que hoy también hará su alegato de defensa final, ha afirmado antes de entrar en el Palacio de Justicia que no hay base para considerar la consulta un delito: "Si poner las urnas es delito y escuchar a la gente es un delito, mal vamos".

En declaraciones a los medios a las puertas del TSJC, Mas ha asegurado que considerar delito el 9-N "es tremendamente forzado".

Ha aseverado: "Durante el juicio ha habido testigos suficientemente potentes como para hacer revisar drásticamente esta petición del fiscal, pero él está en sus trece, tiene derecho a hacerlo, intentaremos hoy en el último día contrarrestar sus posiciones".

Ha indicado que hará uso del turno de última palabra al final del juicio en el que hará un resumen:"Para que se entienda bien de que soy responsable, y no rehuiré ninguna responsabilidad, y de que no soy culpable, que también lo voy a explicar".

La exvicepresidenta Joana Ortega, también a su llegada al tribunal, ha añadido que "dar la voz a los ciudadanos nunca puede ser delito y menos un acto criminal" y ha dado "un agradecimiento muy grande a la gran pedagogía que hicieron los voluntarios que testificaron en el juicio este jueves, que vinieron a explicar la ilusión que se vivió en nuestro país".

En este sentido, ha dicho que siguieron un mandato parlamentario de un gobierno democrático y legítimo: "Yo no tengo ninguna conciencia de haber desobedecido dentro de mis valores y principios".

Los dos acusados junto a Irene Rigau, la tercera enjuiciada en este juicio, han sido recibidos a su llegada al TSJC por el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, que hoy sigue el juicio dentro de la sala.