El jefe del ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, ha remitido hoy una carta al presidente Mariano Rajoy justificando su ausencia en la cumbre autonómica y reclamando una relación bilateral de «Cataluña con el Gobierno español». Y lo ha hecho en una breve misiva, adelantada por la web «elnacional», que contiene al menos tres faltas de ortografía.

Escribe Puigdemont en el segundo párrafo que «en el pasado ya se han celebrado cinco (Conferencias de Presidentes), y, si nos remetimos a su balance, es fácil llegar a la conclusión...». Obviamente la forma correcta del presente de indicativo del verbo remitir es «remitimos», no «remetimos».

En esa misma frase el texto afirma que «es fácil llegar a la conclusión que este tipo de reuniones son solo una puesta en escena...». Aquí habría que apreciar que el presidente de la comunidad catalana sufre de queísmo, puesto que la forma correcta sería añadir la preposición «de» después de «es fácil llegar a la conclusión».

En el siguiente párrafo, la carta incluye un «a parte» separado en la frase «como ya sabe, a parte del referéndum, Catalunya tiene una larga lista de prioridades y urgencias». El término «aparte», en una sola palabra, puede funcionar como adjetivo con el significado de «distinto, singular», como sustantivo equivalente a conversación entre dos o más personas al margen de otras presentes o como adverbio con el significado de «en otro lugar», «por separado», «al margen». En el caso de la carta de Puigdemont, se trataría precisamente de un adverbio con este significado.

Todo ello sin mencionar el habitual «Catalunya» que emplea la Generalitat y distintos medios sin apreciar que la forma correcta en castellano es Cataluña con «ñ». Lo habitual es utilizar los topónimos que se emplean en el idioma en el que se escribe, Cataluña, Lérida, así como no se escribe Nueva York sino Nueva York. No obstante, la Administración ha declarado oficiales denominaciones como Lleida, Girona, Ourense o A Coruña, por lo que en los textos oficiales pueden escribirse así, pero eso no quiere decir que se hayan modificado los topónimos tradicionales.