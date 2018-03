La CUP rompe con ERC y la antigua Convergència: «Damos por acabado el 'procés'» El portavoz de los antisistema señala que ERC y Junts per Catalunya abandonaron la ciudadanía tras la declaración de independencia frustrada

«Dejaron la República abandonada en la calle». Con esta frase se puede resumir la dura intervención del jefe de filas de la CUP en el Parlament, Carles Riera, durante el debate de investidura celebrado esta tarde y en el que se iba a nombrar presidente al candidato de Junts per Catalunya, Jordi Turull. Pretensión que se ha quedado en nada tras el «no» de los antisistema a apoyar al candidato neoconvergente.

«Damos por terminado el procés, pasamos humildemente a la oposición. Entendemos su estrategia antirepresiva, pero no es un discurso republicano», ha espetado el líder «cupaire» ante la estupefacción de los diputados de Junts per Catalunya y ERC. En este sentido, Riera ha argumentado que haciendo «autonomismo» no se podrá construir la «República Catalana».

Riera ha resaltado que el candidato de la CUP «sigue siendo» el expresidente cesado -y huido en Bélgica- Carles Puigdemont. Asimismo, ha recordado que una vez descartado el exalcalde de Gerona, tampoco tenían pensado negarse a votar a un candidato con un firme compromiso «republicano», elemento que no han visto en un comedido Jordi Turull.

Riera también ha lamentado que Turull haya hecho un discurso «autonomista y neoliberal» que fuerza a los cupaires a dar un paso al lado y abandonar las sinergias con los antiguos convergentes y los republicanos que han protagonizado la política catalana durante los últimos años.

Aplausos solitarios

«Hoy votaremos con cuatro abstenciones, no podemos asumir el proyecto político que nos plantean. Reivindiquen el derecho a votar de Puigdemont y Comín y la investidura de Turull será viable», ha agregado Riera antes de concluir su intervención con unos vítores a la «República Catalana» que solo han recibido aplausos desde la bancada de la CUP. Mientras tanto, los parlamentarios de JpC y ERC observan impávidos como Riera bajaba del atril después de romper la alianza que ha hecho posible el proceso secesionista hasta el día de hoy.